GPUとフィジカルAIの最新動向を一挙公開「ASK Enterprise AI Conference 2026」を秋葉原UDXで開催

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2026年4月24日（金）、秋葉原UDXにおいて、GPUとAIソリューションの最新動向を紹介するイベント「ASK Enterprise AI Conference 2026」を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://x.gd/J7sHU

本カンファレンスは、「AIの力で日本を豊かに」をテーマに、3月に米国で開催されたGTC 2026の国内レポートを軸として、次の成長領域として注目されるフィジカルAIの最新ビジネス動向と、生成AI、ロボティクス、データセンター向けソリューションまで、AIインフラの全体像を一日で把握いただける内容となっています。当日は、NVIDIAをはじめとするパートナー各社によるセッションや展示を通じて、エンタープライズGPU、ローカル生成AI、ロボティクス、デジタルツイン、データセンター向けソリューションなど、アスクが提供する幅広いNVIDIA関連ソリューションをご紹介します。



今回のイベント開催にあたって、株式会社アスク取締役営業本部本部長 田川竜司は、「『We are the GPU』というメッセージのもと、お客様にNVIDIAのハードウェアおよびソフトウェアはもちろん、それらを活用することで実現されるソリューションをご紹介させていただき、日本国内におけるAIビジネス発展の一翼を担うべく、今回ご協力いただく企業の皆様と共に本イベントを盛り上げてまいります」と述べています。



AIインフラの最新動向を一度にご覧いただける貴重な機会となりますので、ぜひ多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。誠に恐れ入りますが、本イベントは、法人のお客様のみを対象としております。

イベント概要

イベント名：ASK Enterprise AI Conference 2026

日時：2026年4月24日（金） 展示：12:00～18:00、セミナー：13:00～17:00

会場：秋葉原UDX 4F（アクセスマップ(https://udx.jp/access/)）

主催：株式会社アスク

参加費：無料（事前登録制）

お申し込み：https://x.gd/J7sHU

セミナープログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8686/table/1106_1_5789beeee20dc8a02611bf6fb4034913.jpg?v=202604081051 ]

※ セッション内容につきましては、変更となる可能性がありますことをあらかじめご了承ください。

展示概要

会場内の展示エリアでは、「フィジカルAIソリューション」「ロボティクスソリューション」「生成AIソリューション」「データセンターソリューション」の4つのテーマブースを設置し、NVIDIAをはじめとしたパートナー各社と連携したデモ展示を行います。

フィジカルAIソリューションブース

シミュレーションやデジタルツインなど、現実空間とデジタル空間をつなぐ最新の可視化ソリューションをご紹介します。

ロボティクスソリューションブース

ロボット実機とシミュレーション環境を組み合わせた、開発・検証向けロボティクスソリューションを展示します。

生成AIソリューションブース

ローカル生成AIやAI開発フレームワークなど、実務で活用可能な生成AIソリューションについて、デモを交えてご紹介します。

データセンターソリューションブース

GPUサーバー、ストレージ、ネットワーク機器を組み合わせた、高性能かつスケーラブルなAIインフラ環境のリファレンス構成をご紹介します。

イベントの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/04/ask-enterprise-ai-conference.html

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/



本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：神能 光範

TEL：03-5215-5653、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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