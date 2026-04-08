銀河セレモニー☆☆☆新作COMICS２作品『ニセ教養お姉さん』『グレーゾーンの魔法少女』星海社COMICSより１巻同時発売!!
株式会社星海社（本社：東京都文京区、代表取締役：太田克史）は、『ニセ教養お姉さん』『グレー ゾーンの魔法少女』（ともに著者/銀河セレモニー☆☆☆）2作品を星海社COMICSより同時発売 致します。
■『ニセ教養お姉さん』1巻（星海社COMICS）
著者：銀河セレモニー☆☆☆（ぎんがせれもにーほしみっつ）
発売日：2026年4月8日（水）より
※お住まいの地域によって異なります
定価：850円（税込み935円）
星海社商品ページ：https://seikaisha.co.jp/books/comics/pnakitgkl/
（内容紹介）
「教養の時代？ いえいえ、これからはニセ教養の時代でありまする！」
--邦キチ（『邦画プレゼン女子高生邦キチ！ 映子さん』）絶賛!!
Ｘで「美術館」回が万バズ！
美術館、映画館、水族館、冠婚葬祭……雰囲気だけのお姉さんと一緒に、エンジョイ☆ニセ教養!!
■『グレーゾーンの魔法少女』1巻（星海社COMICS）
著者：銀河セレモニー☆☆☆
発売日：2026年4月8日（水）より
※お住まいの地域によって異なります
定価：850円（税込み935円）
星海社商品ページ：https://seikaisha.co.jp/books/comics/l2z6nwqa2a/
（内容紹介） 「灰色の笑いが止まらない! あ、帯文の謝礼はAmaz●nポイントで下さ~い」
--大川ぶくぶ(『ポプテピピック』)絶賛!!
ギリギリ(グレーゾーン)を突っ走る!! Xで累計100万いいね超の大人気☆シン・魔法少女コメディ、ついに書籍化!!
（著者紹介）
銀河セレモニー☆☆☆（ぎんがせれもにーほしみっつ） 漫画家。
著作『ぽよぽよ侵略スターダム！』（星海社）『グレーゾーンの魔法少女』
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