NiziU MAYA、初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』収益の一部を能登半島地震・能登豪雨の義援金として寄付

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、MAYA個人としてNiziU MAYAによる初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』（1,980円/10％税込）の収益の一部を能登半島地震・能登豪雨の義援金として寄付することを発表いたしました。

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MAYA自身の誕生日である4月8日本日、MAYA個人として絵本の収益の一部を、能登半島地震ならびに能登豪雨に関する義援金として寄付いたしました。大切な一冊を通して生まれた思いが、少しでも支援を必要とする方々の力につながってほしい――そんなMAYA本人の真摯な願いから、今回の寄付の相談を受け、各所との調整の末、実現の運びとなりました。

本書は、一匹のまっしろなちょうちょ・ナビが「本当の自分の色」を探し求めて羽ばたく姿を描いた、心温まる成長の物語です。MAYA自身がNiziUのメンバーとして活動してきた5年間の中で見つけた「ありのままの自分でいい」というメッセージが込められており、優しくも芯のあるMAYAの心がそのまま映し出されたような、あたたかな気持ちになる絵本となっています。自分らしくあることの大切さ、そして誰かを思うやさしさが、そっと胸に広がっていく一冊です。

本作に込められたMAYAのやさしい思いが読者の心に届くとともに、被災地へ寄り添うあたたかな支援の輪として広がっていくことを心より願っております。

なお、絵本『まっしろなちょうちょ』の寄付も検討しております。

■NiziU MAYAコメント

このたび、地元・石川の地震や豪雨による災害の復興に少しでもお役立ていただきたく、寄付をさせていただきました。

能登での素敵な思い出は数多くあり、私の人生の大切な一部になっております。現在も復興に向けて尽力されている皆さまに、少しでも力になれましたら幸いです。

また今回寄付をするにあたり、絵本を手に取ってくださった皆さまをはじめ、日頃より応援してくださっているファンの皆さまのおかげで、このような形で想いを届けることができました。本当にありがとうございます。 これからも、皆さまに笑顔をお届けできるように頑張っていきます！

■著者プロフィール

MAYA：2002年、石川県生まれ。9人組ガールズグループ「NiziU」のメンバー。メインカラーは紫。

■NiziUプロフィール

「Nizi Project」から誕生した9人組ガールズグループ。2020年のデビュー以来、数多くの偉業を達成し、2022年の東阪ドーム公演、2023年のZOZOマリンスタジアムでの初のスタジアム公演などを次々に成功させる。2023年10月には韓国デビューを果たし、日本・韓国のみならず今もなお全世界を席巻している。

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▶︎YouTube：https://www.youtube.com/@NiziUOfficial

■書誌データ

書名：まっしろなちょうちょ

定価：1,980円（10％税込）

発売：2025年12月24日（水）

仕様：A4判変形／4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322503001424/