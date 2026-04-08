豊田市初の高校生版「アプレンティスシップ」が始動！学校・企業・支援機関が連携し、″働きながら学ぶ″を地域で実装

株式会社レジスタ

一般社団法人アスバシ（愛知県名古屋市、代表理事：毛受 芳高）は、豊田市産業人材活躍課と連携し、スズヒロフォークリフト株式会社（愛知県豊田市）における「アプレンティスシップ」導入をコーディネートいたしました。 本取り組みは、豊田西高等学校定時制の生徒を対象としており、3月16日より週3回・1日7時間程度、フォークリフトの点検・修理補助作業に従事しています。 事前ガイダンスやインターンシップを経て始動したこのプロジェクトは、地域企業の人材育成と高校生のキャリア形成を直結させる新たな実践モデルです。

■アプレンティスシップとは：若者の「職業的自立」を支える実践型教育

アプレンティスシップとは、若者が企業の現場で実際に働きながら、仕事に必要な知識、技能、働く姿勢を身につけていく実践型の学びの仕組みです。 学校での学びと職場での実践をつなぐことで、地域産業を支える担い手を育成し、若者の職業的自立を後押しします。

■取り組みの背景と流れ

アプレンティスシップについて :https://asubashi.jp/apprenticeship

一般社団法人アスバシが豊田西高等学校定時制にてガイダンスおよび事前研修を実施しました。

■取材ポイント

■実施概要

- ガイダンス：８名参加。- 研修・インターンシップ： アプレンティスシップ希望者３名全員が参加。- 伴走支援： 開始後も月1回の振り返りを行い、生徒が職場に定着できるよう継続的にサポートします。- 高校生が実際の整備現場で学びながら働くリアルな姿。- 行政（豊田市）と学校(豊田西高等学校定時制)と民間団体（アスバシ）が連携して若者を育てる地域独自の支援モデル。- 実務経験を積みながら国家資格等の取得を目指す、教育性と社会性を両立したプロセス。[表: https://prtimes.jp/data/corp/154023/table/45_1_2e2f6e58375069eb95845468aab1eb01.jpg?v=202604081051 ]■参加企業の声：スズヒロフォークリフト株式会社 代表取締役社長 鈴木宏延様

1日限りの職場体験だと、どうしても「お客さん」扱いになってしまい、教える側も遠慮してしまいます。しかし、今回のように有償で中長期的に働いてくれる仕組みなら、将来の役に立つよう、私たちも本気で教えがいがあります。彼が将来うちに来てくれたら嬉しいですし、別の道へ進むにしても、若いうちに働く機会を通じて成長を実感できるのは素晴らしいことだと思います。今後もぜひ参加したいです。

■アプレンティスシップ参加者の声

将来は自動車の整備士になり、水素を使った今までにない次世代の車を作るのが夢です。もともと車や機械いじりが好きなので、このアプレンティスシップを通じて、事前に実際の職場で整備を経験できる環境が大変ありがたいです。初めてお給料をいただいた時は嬉しかったですし、社長から「初任給で両親を食事に誘いなよ」と声をかけていただき、働くことのやりがいと成長を実感しています。

■今後の展望

スズヒロフォークリフト代表 鈴木さんと、アプレンティスシップ参加者

本取り組みは単発の就労体験に留まらず、現場経験と資格取得を段階的につなぐ「実務・学び・振り返り」の循環を重視しています。 地域の「学校・企業・行政・支援団体」が一体となり、若者の成長を中長期的に支援する定着型のモデルとして進めてまいります。

■一般社団法人アスバシについて

キャリア教育コーディネーターを擁し、愛知県内を中心に地域と連携したキャリア教育プログラムの企画開発・実施において数多くの実績を持つ専門家集団です 。高校生の越境体験を応援する登録型ネットワーク「キャリアサポートネットワーク（CSN）」を立ち上げ、学校・企業・地域の三者を繋ぐ役割を担っています。

URL： https://asubashi.jp/

代表理事： 毛受 芳高

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人アスバシ

住所： 〒456-0006 愛知県名古屋市熱田区沢下町8-5 愛知私学会館東館3階

担当： 事務局長 斉藤順子

TEL： 052-881-4401

E-mail： jim@asubashi.jp

■制作・広報

株式会社レジスタ

■ 企業概要

株式会社レジスタは、「共創」をテーマに、クリエイティブ、まちづくり、チャレンジャー支援を軸に事業を展開するローカルゼブラ企業です。

企業や自治体、地域の人々に伴走することで価値を生み出し、「どうせならおもしろい社会」を創ることを使命としています。



■ 事業内容

クリエイティブ事業

・ブランド戦略・コンセプト設計

・グラフィック・WEBデザイン

・SNS運用支援



まちづくり事業

・まちづくりイベント企画・運営（名古屋アンティークマーケットなど）

・地域×企業のマッチング支援（学生・若手人材と地域企業の接点創出）

・お寺との共創事業（システム開発・お寺と若手起業家のマッチング事業）



チャレンジャー支援事業

・若手ソーシャルイノベーターのプロジェクト・キャリア支援

・ソーシャルクリエイティブ（若者支援団体へのクリエイティブ伴走）



■お問い合わせ先

担当者名：上田光太郎

メールアドレス：k.ueda@rgst.net

電話番号：052-339-0233