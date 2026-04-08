「着こなしに、自分だけの正解を。」 686次世代アンバサダー4人が提示する、最新ウェア・スタイル論

ライクス株式会社

「Always Different（常に革新を）」――34年にわたり独創性を追求してきた686が、2026-27最新コレクションにおいて、次世代を担うアンバサダー4人による「スタイル・ドキュメント」を公開しました。雪山でのパフォーマンスはもちろん、街と山をシームレスに繋ぐシルエットやサイズ感など、スペック表の数値だけでは語れない“リアルな選択理由”を紐解きます。画一的な正解ではなく、自分自身のアイデンティティを表現するための「一着」を見つけるためのガイドを提示します。



686 公式オンラインストアはこちら

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_686

■ 次世代アンバサダー4人の“リアルな選び方”

同じ686のウェアであっても、選び方は人それぞれ。デザインを重視するのか、機能性を優先するのか、それともシルエットやサイズ感なのか。ここでは、4人の次世代アンバサダーが実際にどのような基準でウェアを選んでいるのか、そのリアルな声を紹介します。



木下花菜 www.instagram.com/87_kinoshita

MENS GORE - TEX DISPATCH THERMAGRAPH JACKET - WASABI

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004733

MENS GORE - TEX DISPATCH SHELL BIB - LIMESTONE COLORBLOCK

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004737

1, ウェア選びで「ここは絶対に譲れない」というポイントを教えてください

テンションが上がるカラーや柄かどうかは絶対に大事にしています。気分が上がるかどうかで、その日のライディングのノリも変わるので。

2, サイズ感やシルエットで意識していることはありますか？

基本は太めのシルエット。動きやすさはもちろん、スタイルとしてもルーズなバランスがしっくりきます。

3, 実際に滑ってみて、「ここ大事だな」と感じたポイントは？

動きやすさと、暑すぎない絶妙な保温性。インナーで調整しやすいくらいのちょうどいい暖かさが、一日通して快適に滑るうえで重要だと感じました。

4, 今シーズン選んだモデルを選んだ理由を教えてください

シンプルに色が気に入ったから。着たいと思えるかどうかが、自分にとっては一番大きいです。

5, これから686を選ぶ人に、ひとつアドバイスするとしたら？

686はモデルもカラーバリエーションも本当に豊富なので、スペックだけじゃなく「自分が着てテンションが上がる一着」をぜひ見つけてほしいです。

野口海桜 www.instagram.com/noguchi_mio

WOMENS OUTLINE SHELL ANORAK - NAVY DENIM

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WOMENS OUTLINE SHELL PANT - LIMESTONE HEART

WOMENS HOLOGRAM SHELL JACKET - PALE FIRN COLORBLOCK

1, ウェア選びで「ここは絶対に譲れない」というポイントを教えてください

デザイン性（個性）です。私はファッションが好きなので、ウェアを活用し“自分“を表現ています。スキー場で出会った人やSNSを通してあの着こなしカッコいい、お洒落だなと思ってもらえるよう心がけてます。

2, サイズ感やシルエットで意識していることはありますか？

私の出る大会は基本的にスピードを競う競技で細身のウェアを着ている人が多いですが、あえてタイトなウェアを選ばず上下共に太めのものを選ぶようにしています。ウェアが細くなくても勝てることを証明したいからです。

3, 実際に滑ってみて、「ここ大事だな」と感じたポイントは？

ポケットの数と位置です。例えばスマホ用のポケットは撮影する時にスマホをよく使うので取り出しやすい胸元にあると便利ですし、女の子ならリップやティッシュなどを入れるポケットがあるととても便利だなといつも感じてます。

4, 今シーズン選んだモデルを選んだ理由を教えてください

リバイバルっぽいデザインで今まであまり見たことのないデザインだったのに加え、カラーが目立っていて自分の目にとまったので選びました。パンツは昨年から同じモデルを使用していて、あの太さがタイプなので履き続けてます。

5, これから686を選ぶ人に、ひとつアドバイスするとしたら？

シンプルなデザインから個性的なデザイン、コラボのモデルもたくさんあるので是非一度カタログを見ていただきたいです！機能はどのモデルを選んでも十分に備わっているので心配しなくて大丈夫です。スキー場で目立ちたい方やおしゃれを楽しみたい方には本当におすすめします。好きなウェア選んでモチベーションを上げればスノーボードがもっと楽しくなります。

南谷花都 www.instagram.com/hanatominamiya

MENS GORE - TEX DISPATCH THERMAGRAPH JACKET - LIMESTONE COLORBLOCK

MENS 686 DOJO GORE - TEX SHELL PANT - BLACK

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004757

MENS WINDSTOPPER PYRODOWN PUFFER JACKET - BLACK

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004761

MENS 2001 LOGIC JACKET - LIGHT GREY COLORBLOCK

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004787

ESSOX CARGO PANT - BLACK

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004874

1, ウェア選びで「ここは絶対に譲れない」というポイントを教えてください

ここだけは絶対に譲れないポイントは、パンツです。

パンツのシルエットや色などです。

パンツはジャケットよりも色やシルエットが違うと大きくイメージが変わってしまい、ジャケットよりも着こなしで修正するのが難しいものだと思ってるからです。特に色は派手すぎる色やカラフルなものだとジャケットと合わせるのがとても難しいと思います。

2, サイズ感やシルエットで意識していることはありますか？

サイズ感で意識していることはジャケットは少しタイトでパンツはオーバーになるように意識しています。

しかしパンツはニッカポッカみたいな形より、下に広がるようなパンツの履き方を意識しています。

3, 実際に滑ってみて、「ここ大事だな」と感じたポイントは？

大事だなと思った部分は暖かさとパンツのベルトループです。

大前提ウェアーが薄すぎたりして寒いとハイシーズンは滑るだけで苦痛なので暖かさもかなり重要だと思います。

ベルトループはないパンツもありますがないと自分の腰のサイズに合わせれず、滑ってる時に落ちてきてストレスになることがあります。ベルトループはとても重要だと思います。

4, 今シーズン選んだモデルを選んだ理由を教えてください

今シーズン今のモデルを選んだ理由は、自分のイメージと滑りのスタイルに合うと思ったからです。

パークのイメージと北海道のパウダーのイメージどちらにも合うと思ったのと、他の人もきているイメージがなかったからです。

5, これから686を選ぶ人に、ひとつアドバイスするとしたら？

今の流行りは太いシルエットのものが流行っていると思いますが、単純にそのようなウェアを選ぶのではなく、自分がどんなスノーボードがしたいのか、それに合わせてウェアを決めるのがいいと思います。パウダーならゴアテックスの機能性重視やパークなら太めの流行りのシルエットのものなど。

今の686にはいろんな種類のタイプのウェアーがあるので、自分の滑りに合うウェアがきっと見つかると思います。

村上広乃輔 www.instagram.com/konosuke.mu

MENS GHOST2.5L ANORAK - MOSS GREEN GRID CORDUROY

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004831

MENS 2.5L GHOSTPANT - MOSS GREEN GRID CORDUROY

https://shop.likesdowell.co.jp/view/item/000000004835

ESSOX CARGO PANT - CAMO

1, ウェア選びで「ここは絶対に譲れない」というポイントを教えてください

ウェア選びでこだわってるいるところはパンツの太さは必ずよくチェックします。

2, サイズ感やシルエットで意識していることはありますか？

シルエットで意識しているところは上着はウエストで必ず絞ってパンツは太く見せるためにしわができないようにしています。

3, 実際に滑ってみて、「ここ大事だな」と感じたポイントは？

実際滑ってみて大事だなと思ったところはやっぱり同じものを着ていても着る人によって全然見え方が違うので、何を着てもかっこいいライダーになりたいです。

4, 今シーズン選んだモデルを選んだ理由を教えてください

今シーズンX3 JKTとGORE DOJO PNTの組み合わせにしました。僕は昔からのスノーボードカルチャーが好きなのでオールドスクールっぽい組み合わせですげーテンション上がりました。

5, これから686を選ぶ人に、ひとつアドバイスするとしたら？

686はいろんな種類のウェア、アパレルがありみんな自分が着たいようなシルエットや色が選びやすいと思うのですごいおすすめです。

■早期予約販売について

予約期間：2026年3月11日 ～ 4月30日

販売サイト：LIKES ONLINE STORE

https://shop.likesdowell.co.jp/view/page/2627preorder686

納期予定：2026年11月頃

■予約方法

対象商品は販売価格の20％デポジットで予約可能

早期予約特典（指定のハイエンドモデルのみ）

・10%ポイントバック

・686オリジナルポーチプレゼント



■ 686ラインナップはこちら

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_686



●About 686

1992年、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルスにて創業者でありデザイナーでもあるマイケル・アキラ・ウェストにより生み出されたスノーボードウェアブランドです。設立当初から今季まで「Product is King」「High Tech, Good times」「Always Different」「REIMAGINE PERFORMANCE」などの理念を掲げウェア作り一筋で展開してきました。

彼はユーザーが想像するものを超えた、革新的でオリジナリティあふれるものを製品として生み出し続けています。

業界を先駆けてスタートしたアーティストや有名ブランド、キャラクターとのコラボーレションウェア、独自の開発によって生み出された SMARTY 3-IN-1 SYSTEM、ORIGINAL TOOL BELT、THERMAGRAPH BODY MAPPING SYSTEM、HYDRASTASH SYSTEM 、ウェアとファッションを融合させたREAL DENIM JACKET & PANTS、PRINT DENIM PANT、FLANNEL SHIRT JACKETなど、他のブランドとは一線を画し、一歩先を行くリーディングウェアとしてエントリーユーザーからコアユーザーまで幅広く支持されています。そしてその独創性ゆえにブランドスタートから 34周年を迎えた現在でも本国アメリカや日本においてもトップ３に入る人気を誇ります。

オフィシャルWEBサイト：https://sixeightsix.com/

公式オンラインストア：https://shop.likesdowell.co.jp/ct_686

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