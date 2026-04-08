日本航空株式会社 教育事業室が「楽楽メールマーケティング」を導入

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）を、日本航空株式会社 ソリューション営業推進部 教育事業室（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子）が導入いたしました。

教育事業における顧客フォロー体制の強化と、さらなる領域拡大へ

日本航空株式会社 ソリューション営業推進部 教育事業室では、一般企業や医療機関向けに、航空事業で培った「安全」や「おもてなし」の知見を活かした研修プログラムを展開しています。

JAL現役社員が講師を務める本事業は、製造業から金融、医療まで幅広い業界から高い評価を得ています。

同事業では、さらなる販促活動の強化にあたり、以下の取り組みを推進する方針です。

- 「楽楽メールマーケティング」の導入による、お客さまへのよりスピーディーな対応の実現- 「プレミアムサポート」を活用した効率的な顧客フォローおよび商談機会の創出- 「企業リストダウンロード機能」の活用による新規開拓の促進

「楽楽メールマーケティング」の特長と支援体制

「楽楽メールマーケティング」は、累計10,000社以上の導入実績から得たノウハウをもとに、必要な機能を網羅したサービスです。 本サービスでは、導入企業の成果創出に向けて以下のような機能とサポートを提供しています。

1. メールマーケティングのプロによる伴走型支援「プレミアムサポート」

「楽楽メールマーケティング」では、配信戦略の設計から、メールの作成・配信設定を一貫して代行する「プレミアムサポート」を提供しています。

累計導入社数10,000社超の支援実績で得たノウハウを持つ専門スタッフが、戦略立案から配信、効果測定を支援するため、短期間で質の高いメールマーケティングを実現できます。

2. お客さまの興味関心を検知できるマーケティング機能

「楽楽メールマーケティング」には、お客さまの興味関心が高まったタイミングを的確に捉える豊富な機能を搭載しています。配信メールへの開封やクリックといった反応をもとに、関心の高いお客さまをリストアップする「ホットリード抽出機能」やWebサイトへの来訪を検知する「来訪通知機能」などを提供しています。

3. 新規開拓に活用できる「企業リストダウンロード機能」

約210万件の企業リストをダウンロードできる企業リストダウンロード機能の活用により、保有している顧客データへのアプローチだけでなく新規開拓も可能です。

「楽楽メールマーケティング」は、今後も目的やターゲットに応じた戦略設計のご提案や配信サポートを通じて、企業のさらなる成果創出に貢献してまいります。

費用対効果の高いメールマーケティングサービスNo.1！※「楽楽メールマーケティング」

「楽楽メールマーケティング」は、累計10,000社以上の導入実績から得た実践的ノウハウをもとに、必要な機能をすべて搭載したメールマーケティングサービスです。

マーケティングの専門知識がなくても、直感的な操作でセグメント配信やステップメールなどの高度な機能を誰でも簡単に使いこなせます。さらに、配信案の提案や添削といった成果を出すための“運用”を共に構築する継続的なサポートで、費用対効果に優れた効果的なメールマーケティングを支援します。

「楽楽メールマーケティング」製品サイト：https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/mailmarketing/

※株式会社ショッパーズアイ調べ（2021年4月20時点）メール配信システム利用者（274名）が選ぶ「費用対効果が高い」メールマーケティングサービスNo.1を獲得。調査日時：2021年4月16日～20日。調査概要：「メールマーケティングサービス」10社を対象にしたサイト比較イメージ調査。

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

本件に関する問い合わせ先

株式会社ラクス 楽楽クラウド フロントオフィス事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp