「三十三銀行杯第14回三重県小学生ティーボール選手権大会」へ株式会社日硝ハイウエーの協賛が決定

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（本部：三重県津市、理事長 竹田昌平）は、このたび「三十三銀行杯第14回三重県小学生ティーボール選手権大会」に、株式会社日硝ハイウエー（本社：三重県津市、代表取締役 杉本健司）の協賛が決まりましたので、お知らせいたします。

本大会は、三重県内におけるベースボール型スポーツの普及と青少年の健全育成を目的として開催するものであり、小学１年生から４年生までの子どもたちが、スポーツの楽しさや仲間と協力する喜びを体感できる機会の創出を目指しています。

今回の協賛は、株式会社日硝ハイウエーが推進するスポーツプロジェクト「NHW SPORTS DRIVE」の取り組みの一環として実施されるものです。「NHW SPORTS DRIVE」は、スポーツを通じて地域社会に活力を生み出し、挑戦する人を応援するとともに、地域とのつながりを深めていくことを目指したプロジェクトです。また、株式会社日硝ハイウエー代表取締役の杉本健司氏は、2013年の日本ティーボール協会三重県連盟設立時より副会長として、三重県におけるティーボールの普及に尽力してこられました。このたびの協賛決定は、地域スポーツの振興と子どもたちの健全育成を後押しするものとして、大変心強いものです。

昨年の大会の様子

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会では、株式会社日硝ハイウエーのご支援に感謝申し上げるとともに、本大会を通じて地域の子どもたちにスポーツの魅力を届け、今後も三重県におけるベースボール型スポーツの普及と地域スポーツの振興に努めてまいります。

４月19日（日）まで、参加チームの募集を行っております。詳しくは、お問い合わせください。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

（担当：眞野・橋川）

TEL：059-273-5300（平日10:00～17:00）

E-mail：wakuwaku@lifelong-sport.jp