3人に1人以上が性被害・不適切行為を経験・見聞きの実態が判明。「日本版DBS対象外」となる5万件超の習い事・小規模教室の性被害リスクが浮き彫りに。4月13日(月)にオンライン報告会開催

ワクセル株式会社

【報道関係者各位】

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村

吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力する梅澤 暁（株式会社生活と舞踊（東京都中央区）、代表取締役）は「こども性暴力防止法（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律。通称、日本版DBS）」が2026年12月25日に施行されるのを前に、習い事など民間教育事業者における性被害や不適切行為の実態調査 *1を実施、その「調査結果報告会」を開催いたします（2026年4月13日（月）15:00~17:00、zoomにて）。

こども性暴力防止法の概要

●制度趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。

●制度対象

事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、１.支配性、２.継続性、３.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

「こども性暴力防止法の施行について」（こども家庭庁 支援局 総務課 こども性暴力防止法施行準備室 作成）より引用

*1 実態調査結果はこちら

【選択回答】習い事における子どもの安全（性加害）に関するアンケート 集計・分析レポート

https://oreno-nihonbuyou.com/post-11550/

【自由記述】習い事における子どもの安全（性加害）に関するアンケート 集計・分析レポート

https://oreno-nihonbuyou.com/post-11553/

こどもへの性被害の認知件数が年間5,000件を越える状況の中 *2、こども性暴力防止法が始まります。学校や認可保育所が「義務対象」となる一方、学習塾やスポーツクラブ、文化教室などの民間教育事業者は任意の「認定対象」にとどまります。さらに、民間事業者が認定を受けるためには「講師が3人以上」という要件があり、習い事業界の多くを占める「講師2名以下の小規模事業者（推計約50,000教室、学習塾除く *3）」はそもそも制度の対象外となってしまうという課題を抱えています。

*2「こども性暴力防止法の施行について」（こども家庭庁 支援局 総務課 こども性暴力防止法施行準備室 作成）より

*3 株式会社スクルー調べ

本調査（有効回答155件）では、こうした民間・小規模の習い事現場における被害実態やガバナンスの脆弱性が明らかになりました。この度、本調査の集計・分析結果を発表するとともに、法の対象外となる小規模事業者がどのようにこどもの安全対策を進めていくべきか、専門家とともに具体的な提言を行う「調査結果報告会」を開催いたします。

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■ 調査結果サマリー

1. 深刻な被害実態：3人に1人以上が性被害・不適切行為を見聞き・経験。相談のハードルも高く孤立化

回答者の49名（31.6%、3人に1人以上）がいずれかの性的被害や不適切行為を経験、または見聞きしていると回答しました。そのうち29名（全体の18.7%、約5人に1人）は自ら直接被害を経験しています。さらに、被害経験者のうち相談できた者はわずか30.6%にとどまり、「したくてもできなかった」という回答が22.4%を占めました。性加害リスクが高いとされる「支配性・継続性・閉鎖性」の条件がそろいやすい習い事の現場で、被害が潜在化している可能性が示唆されます。

2. DBS義務化への支持と、脆弱な安全体制のギャップ

習い事の指導者に対し日本版DBS（性犯罪歴確認）を義務化することについて、83.2%が「強く賛成」「賛成」と回答し（5段階評価で平均スコア1.52）、現場からの圧倒的な支持が確認されました。一方で、現場の教室における「安全規程の文書化率」はわずか13.5%にとどまっており、制度の受け皿となる各教室のガバナンス基盤が極めて脆弱であることが示されています。

3. 多角的な施策実施の必要性：犯歴照会だけでは防げない

DBSによる犯歴確認の義務化を求める声が強い一方で、それのみでは不十分であるという認識も示されました。匿名で相談できる専門窓口の整備（希望率54.2%）、加害者を報告できる通報制度の構築（49.0%）、など多角的な安全確保措置の推進が強く求められています。

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■ 自由記述・ヒアリングから寄せられた「現場の声」

本調査の自由記述およびヒアリングでは、具体的な被害証言が25件寄せられました。

※フラッシュバック等の恐れがあるため、取り扱いにはご配慮をお願いいたします。

・被害の実態：「小学生対象のワークショップで、着替えの時に体の全体を触ってくる、ぎゅっと抱きしめてくる」「指導にきた講師に体を触られた」「LINEを教えたら2人で会おうとしつこく誘われた」など、指導者という優越的地位を利用した加害や不適切行為が多数報告されています。

・隠蔽や二次被害：「（団体の代表者に報告すると）セクハラされるのは女が悪いんだ。お前が悪いのに師範を悪く言うなと責められ、誰かに言ったらもっと怖い目に遭うぞと脅された」といった、閉鎖的な組織による隠蔽の実態も寄せられました。

これらの証言は行為の種類別に6つのカテゴリに分類し、レポートとして公開しています。また、日本版DBS制度やこどもの性犯罪防止に関する一般的な意見・要望（懸念や冤罪防止の仕組みに関する声など）もまとめております。

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■ 調査結果報告会 開催概要

本報告会では、調査結果の詳細を解説するとともに、日本版DBSの枠外となる小規模民間教育事業者」がどのようにこどもたちの安全を守っていくべきか、専門家とともに提言いたします。

日時：2026年4月13日（月）15:00～16:30

開催方法：オンライン（Zoom等のウェビナー形式）

参加費：無料

報告者：梅澤暁（株式会社生活と舞踊代表取締役）

パネリスト：北口国雄（社会保険労務士）、山田佳奈（行政書士）、犬塚亮（株式会社スクルー代表取締役、こども向け習い事プラットフォーム運営）

プログラム：

調査結果報告（習い事現場における性加害の実態と、防止に向けた期待・懸念）

専門家からのコメント（制度対象外となる「小規模教育事業者」に求められる安全確保策とは）

質疑応答

お申し込み方法：以下のフォーム、またはメールにて貴社名・ご参加者名をご連絡ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjve5S6vgV6FHHKIOVNLBX4oQBwiEX8QMk2R0MZ7S7FFMJVQ/viewform?usp=dialog

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●パネリスト紹介

北口国雄（社会保険労務士）

北口社労士事務所代表。社会保険労務士として、就業規則の整備や労務相談、ハラスメント防止体制づくりなど、中小事業者の支援に携わっている。近年は、子どもと関わる現場での安全配慮や不適切行為防止にも関心を持ち、こども性暴力防止法への対応も含め、制度と実務の両面から、現場に寄り添った助言を行っている。

山田佳奈（行政書士）

はなさか行政書士事務所代表。大阪北部を中心に相続や後見、遺言等の地域密着型業務を展開。2026年施行の「日本版DBS」にいち早く着目し、放課後等デイサービスや社協等、事業者からの相談を多数受ける。認定取得に関しては、一律の推奨ではなく、負担やデメリットも誠実に説明。事業内容に寄り添い、現場の負担を最小限に抑えつつ、こどもたちの安全を守る「最適なゴール」を共に創り出す伴走型支援が持ち味。

犬塚亮（株式会社スクルー代表取締役。こども向け習い事プラットフォーム運営）

2003年に中堅ゼネコンの新規事業として子会社の立ち上げに参画。2005年、株式会社イプロスに入社。営業職を経て2010年から運営するB2Bマッチングプラットフォームの企画部門責任者を担当。2016年6月、自身の二人の子供に様々な体験をさせたいという思いから株式会社スクルーを創業する。

●会社概要

株式会社生活と舞踊

事業：舞踊流派、教室支援事業

代表：梅澤暁（代表取締役）

住所：〒104-0061東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階

電話： 090-7482-2915

HP ： https://oreno-nihonbuyou.com/

E-MAIL：admin@oreno-nihonbuyou.com

2018年、日本舞踊支援事業を開始。代表梅澤が、企業経営をバックオフィスから支えてきた経験を踏まえ、教室運営、集客支援等を行っている。また、日本舞踊の発展には周辺業界との連携が不可欠との考えから、関連書籍や邦楽音源のアーカイブや制作プロジェクト、伝統文化従事者向け教育コンテンツ制作など行っている。

【本件リリースに関するお問い合わせ先

株式会社 生活と舞踊：担当者名：梅澤暁

電話番号：090-7482-2915

メールアドレス：admin@oreno-nihonbuyou.com

ウェブサイト：https://oreno-nihonbuyou.com/

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/(https://www.instagram.com/waccel_staff/)

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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