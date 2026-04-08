クラウドサーカス、AI対話だけでLP制作から広告出稿まで完結する「CIRCUS Ads」を発表

スターティアホールディングス株式会社

スターティアホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役：本郷秀之、証券コード：3393）は、連結子会社のDXソリューション事業を手掛けるクラウドサーカス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：金井章浩）が、AIと対話するだけでランディングページ（LP）の制作およびGoogleリスティング広告のキャンペーン構築を可能にする新サービス、広告AIエージェント「CIRCUS Ads（サーカスアズ）」を提供開始することをお知らせします。

インターネット広告費が4兆円を超え広告運用人材の不足が深刻化するなか、本サービスは専門知識がなくても広告運用の内製化を実現し、外注コスト（一般的に広告費の15~20%程度）の削減を可能にします。

正式提供は2026年6月を予定しており、本日より先行モニターの受付を開始します。

■背景：広告運用における“構造的な課題”

インターネット広告市場の拡大に伴い、企業における広告運用の重要性は年々高まっています。一方で、以下のような構造的な課題が顕在化しています。

- 競合性の高い商材における広告運用の頻繁な調整- 競合性の低い商材における広告運用人材の人手不足- 広告代理店への依存によるブラックボックス化- 手数料（一般的に15~20％程度）によるコスト負担の増大

これらの課題により、「広告運用を内製化したいが、リソース・ノウハウが不足している」という企業が増加しています。

■新たな解決策：「広告AIエージェント」というアプローチ

こうした背景を踏まえ、当社は“対話型AI”を活用した新たな広告運用の形として広告AIエージェント「CIRCUS Ads」を開発しました。

本サービスは、ユーザーがAIと対話するだけで、以下のプロセスを一気通貫で実行することを可能にします。

- ランディングページ（LP）の構成・生成- Googleリスティング広告のキャンペーン設計・改善広告出稿3ステップ

これにより、専門知識がなくても広告運用の内製化を実現し、スピーディーかつ透明性の高いマーケティング活動を支援します。

■コンセプト：広告運用の内製化革命

本サービスは、広告運用を“外部委託する業務”から“自社の資産”へと転換することを目指しています。

従来は代理店や専門人材に依存していた広告運用を、AIエージェントによって社内で完結させることで、

- 意思決定の高速化- ノウハウの社内蓄積- 施策の即時実行

を実現し、企業のマーケティング競争力を根本から引き上げます。

■期待される効果

本サービスの活用により、以下のような効果が期待されます。

- LP制作から広告出稿までのリードタイムを従来の数週間から最短2~3日に短縮- 広告運用における工数削減とノウハウ社内蓄積- 外部委託費用の削減（手数料モデルからの転換）- 運用プロセスの可視化によるPDCAサイクルの高速化）

■想定利用シーン

- 広告運用を内製化したい企業- マーケティング専任人材が不足している企業- LP制作から広告運用までをスピーディーに実行したい企業- 広告代理店の運用に不透明さを感じている企業

■提供開始時期および今後の展開

先行モニターに応募いただいた企業様には、以下の特典を優先的に提供いたします。

- 正式リリース版の優先利用- 製品アップデート情報の先行共有- 半年間の手数料無料

▼先行登録はこちら

4月8日（水）～4月15日（水）までを募集期間とし、4月15日（水）にモニターアカウント発行いたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezoH7JMRCYXrr5Y9yyLfNnJmchuwxUQ0iTcMCpf2HqFA-30Q/viewform

※本モニターは、法令および公序良俗、ならびに広告媒体のポリシーおよび当社基準に基づき、一部業種・商材についてはお断りするケースがございます。

■広告AIエージェント「CIRCUS Ads（サーカスアズ）」について

CIRCUS Adsの特徴：

- 広告代理業も提供しているクラウドサーカスが開発した広告AIエージェント- 専門知識が無くても手軽に、LP制作と広告運用を「内製化」できる- AIと対話するだけでプロ級の運用- 競合性の高い商材では運用を高速化でき、競合性の低い商材では人材不足を解消できる

CIRCUS Ads公式サイト：https://cloudcircus.jp/products/ads/

無料から登録可能：https://forms.gle/guciBTKDkmC8AxrW6

■クラウドサーカスについて

ミッションとして「働くに楽を。」を掲げるクラウドサーカスは、デジタルマーケティングSaaSである『Cloud CIRCUS』の開発・提供を主力事業として展開しています。中小企業を中心に67,000件以上導入頂き(2025年12月末時点)、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。

【会社概要】

会社名：クラウドサーカス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

代表者：代表取締役社長 金井章浩

資本金：150,000千円

設立：2009年4月1日

事業内容：デジタルマーケティングSaaS『Cloud CIRCUS』の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

HP：https://cloudcircus.jp/company/

■スターティアホールディングスについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション(事業会社:クラウドサーカス株式会社)とITインフラ(事業会社:スターティア株式会社等)を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。

会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/