大切な人の最期、後悔しない選択ができますか？現役看護師ソファちゃんが描く、正解のない「看取り」の物語。『命の終わりはだれが決めるのか』4/8発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『命の終わりはだれが決めるのか』（ソファちゃん 著、諸岡真道 監修） を2026年4月8日（水）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。看護師として医療現場の最前線に立ちながら、漫画家・イラストレーターとして活動するソファちゃんが「看取り」をテーマに家族の物語を紡ぎます。

★全編描き下ろし！オールカラー256ページ★命の終わりに関わる現場で働く人たちとの対談６本を収録！！

あなたは、どんな最期を迎えたいですか？

いつか死んでしまうとはわかっているけれど、自分や大切な人の人生の最期が近づいてきたときに、どんな「選択肢」があるかは、意外と知らないものです。

いざ、大切な人がこの世からいなくなってしまうとなると、その「死」と向き合うことは、想像以上にシビアで、冷静に考える余地もなく選択してしまうご家族も少なくありません。

この本では、現役看護師であり、イラストレータ&漫画家のソファちゃんが命の終わりに関わる現場で働く人たちに取材を行い、人生の最期に向き合うことになる医療的な選択肢や最期を過ごす場所、家族にできることなど、「その人らしく」生きる人たちを描きました。

「生かす私は悪？」「死ぬ場所」「延命」どう決める？知らないままでは後悔するかもしれないーー医療現場のリアルから問う、揺れる家族の心に寄り添う一冊。

この本に正解はありません。

「看取り」と聞くと、まだ先のことだと思っているかた、いまはまだ考えたくないと思っているかた、考えないといけないと思っているけれど、何からはじめればいいかわからないかた、身近な人には相談しにくいと感じているかた、いままさに、選択が目の前にあるかた、すべての人にとって「人生の終わり」を考えるきっかけになればと思って描いた一冊です。

知らなくてもいいことかもしれないけれど、知っておけば、違った選択をするかもしれない。

どう生きるか、どんな人生の最期を迎えるか、考えてみませんか。

【プロローグ】

■本書の主な目次

第１話 延命する選択 ただ生きていてほしい

第２話 看護師のまなざし 家族の気持ち、とある病院の事情

第３話 納棺師のまなざし 「その人らしく」おくる納棺師

第４話 治療しない選択 受け入れること

第５話 キーパーソンの選択 あなたはどうしたい？

第６話 １人でなくなる選択 家で死にたい

第７話 ゆらぐ選択 あなたが決めたことを尊重したい

コラム 看取りの現場から

医師 諸岡真道：「最期まで自分らしく」を叶えるために、今日からできること

病棟看護師 かげ：限られた時間の中で、本人の医師を尊重しながら家族に寄り添う

納棺師 荒井 綾：最期まで「その人」として、納棺師が贈るおくりびとの世界

ホスピス看護師 よん：患者さんと家族が後悔しないために大切にしたい「本当の気持ち」

看取りコミュニケーション・正看護師 後閑愛実：療養病棟での看護、日常を支える温かな関わり

訪問看護師・訪問看護ステーション運営 落合 実：最期の時、対話と価値観の共有から始まる意思決定支援

この本に登場する専門用語

■著者プロフィール

ソファちゃん

看護師、イラストレーター、漫画家。

看護師としての経験をもとに、どこかで見たことがあるような病院の風景や患者、医療従事者のリアルに迫りつつも、架空の医療現場として描いている。実話は描かないのがモットー。著書に『とにかくやさしい心電図』（KADOKAWA）、共著書に『元気が出る１年目の看護メモ できると言われる看護のオキテ』（MCS）がある。

Instagram：＠_sofachang(https://www.instagram.com/_sofachang)

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HP：https://www.sofachang.com/

■監修者プロフィール

諸岡真道（もろおか・まさみち）

医師。一般社団法人 誠創会 あさがおクリニック副院長。

2016年に昭和大学医学部医学科を卒業。昭和大学病院での初期臨床研修を経て、2019年より日本赤十字社医療センター救急科にて後期研修医として勤務。救急医療の経験を積んだ後、2022年に一般社団法人 誠創会 あさがおクリニック副院長に就任。地域医療の発展に尽力している。

■書誌情報

書名：命の終わりはだれが決めるのか

著者：ソファちゃん

監修者：諸岡真道

定価：1870円（税込）

判型：A5判

ページ数：256P

ISBN：978-4-537-22358-3

発売日：2026年4月8日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10154991.html

■書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223588/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18521490/

■日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：79名（2026年4月1日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp