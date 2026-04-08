【PLACOLEWEDDING】会場の魅力を「推し」目線で発信する新コンテンツプラン「推し記事プラン」の提供を開始

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、会場の魅力を「推し」目線で発信する新コンテンツプラン「推し記事プラン」の提供を開始したことをお知らせいたします。

「推し記事プラン」リリース

「プラコレウェディング」は、このたび新コンテンツプラン「推し記事プラン」の提供をスタート。本プランでは、料理・衣装・演出・プランナーなど、各式場ならではの強みを「推し」という親しみやすく共感性の高い表現を用い、記事コンテンツを制作いたします般的な式場紹介記事とは異なり、特定のテーマや人物・こだわりにフォーカスすることで、会場ごとの差別化ポイントを明確に打ち出します。

記事は運営する記事メディア「PLACOLE＆DRESSY」上に掲載されるほか、後述のリアル接点チャネルとも連携し、webと実店舗の双方で来館検討者への訴求を強化します。

背景と目的

近年、ブライダル業界においても「推し活」文化に代表される共感型の情報発信が注目を集めています。単なるスペック訴求ではなく、「この会場のここが好き」という熱量のある言葉がカップルの意思決定に影響を与えるケースが増えています。プラコレウェディングでは、こうした潮流を踏まえ、式場の強みを「推し」という共感性の高い切り口で掘り下げるコンテンツ制作の仕組みを整備しました。

掲載・露出チャネル

制作した記事コンテンツは、プラコレが運営するカフェ・カウンターにも展開し、実際に来場したカップルへの認知訴求を図ります。

DRESSY CAFE（名古屋・大阪・鎌倉）：

カフェメニュー内の「おすすめ会場」枠にて掲載式場をご紹介

DRESSY ROOM YOKOHAMA（横浜）：

同様の「おすすめ会場」枠にて掲載式場をご紹介

DRESSY CAFEおよびDRESSY ROOMは、結婚準備中のカップルが自然に立ち寄るリアルな接点として機能しており、記事コンテンツとの組み合わせにより、検討初期層から来館意欲の高い層まで幅広いアプローチが可能となります。

本件に関するお問い合わせ

担当：小林 info@pla-cole.co

今月のカバーモデル

■4月号表紙

カバーモデル：俳優 渡邉美穂

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202604-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896