【新展示会が誕生】脱炭素時代の“熱”に特化した専門展。「国際 熱エネルギー展 -I-TEX JAPAN-」2026年9月、初開催へ

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、脱炭素社会の実現に向けて重要性が高まる「熱エネルギー技術」に特化した展示会「国際 熱エネルギー展 -I-TEX JAPAN-」を2026年9月に初開催します。

本展は、ヒートポンプ、コージェネレーション、熱マネジメント、未利用熱回収、蓄熱・断熱など、これまで分野ごとに分散していた熱関連技術を横断的に集結させ、工場・建築・エネルギー分野における“熱の脱炭素化”と“高効率利用”を推進する専門展示会です。

RX Japanは、2005年より世界最大級の新エネルギー総合展「スマートエネルギーWeek」を開催し、20年以上にわたりエネルギー・環境分野の産業発展とともに歩んできました。その知見とネットワークを生かし、電力に次ぐ脱炭素の重要テーマである「熱」に光を当てる場として、本展を新たに立ち上げます。

本展の開催に先立ち、2026年4月21日（火）に開催発表会を実施します。開催発表会では、展示会立ち上げの背景や狙い、出展対象分野、来場者像、出展メリットなどについて詳しく紹介します。

【開催背景】なぜ今、「熱エネルギー」なのか

公式ホームページはこちら ▶ :https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/tex.html?utm_campaign=prtimes_260408&utm_medium=other&utm_source=other【１】カーボンニュートラル実現に不可欠な「熱」対策

産業分野のエネルギー消費において、熱（蒸気・温水・高温プロセス）が占める割合は約60%と非常に大きく、カーボンニュートラル実現には避けて通れない領域です。一方で、電力分野に比べ対策が遅れているため、熱エネルギーを含めた総合的な技術革新が急務となっています。

【２】エネルギーコスト上昇により「経営課題」へ

燃料価格の変動やエネルギーコストの上昇により、熱コスト削減は企業収益に直結する重要課題です。ボイラー更新、ヒートポンプ導入、排熱回収など、熱効率を高める技術への関心と投資が着実に高まっています。これまで「見えにくかった」熱分野が、具体的な投資対象として認識され始めています。

【３】政府GX政策でも重点領域に位置づけ

政府のGX政策においても、プロセス加熱の電化、未利用排熱の活用、燃料転換など、産業熱の脱炭素が明確な重点分野として位置づけられています。今後は補助金・制度設計・技術実証を通じて投資環境が整備される見通しであり、専門展示会の役割はますます重要になります。

[国際] 熱エネルギー展（TEX）の特徴

＜出展対象カテゴリー＞ ※あらゆる熱技術を網羅

●ボイラー（ガス・油・蒸気・温水）●水素／バイオマス／電気ボイラー ●工業炉・加熱炉 ●コージェネレーション ●産業用ヒートポンプ ●燃焼器・バーナー など●EMS（制御・最適化） ●断熱材・遮熱 ●蓄熱・TES ●水処理・蒸気品質管理 ●保守・点検・監視 ●配管・バルブ・流体管理 など●廃熱回収（熱交換器・回収ユニット） ●低温排熱利用 ●熱発電（ORC等） ●未利用熱活用 ●地中熱利用 ●熱カスケード・熱融通 など●配管（蒸気・温水・熱媒油） ●ポンプ・送風機 ●バルブ・蒸気トラップ ●断熱・保温 ●地域熱供給 ●漏えい検知・配管診断 など

＜来場対象＞ ※熱を利用・管理するあらゆるユーザーが来場

＜展示会 開催概要＞

会 期 ：2026年9月9日(水) ～ 11日(金) 会場：幕張メッセ

2026年11月18日(水) ～ 20日(金) 会場：インテックス大阪

主 催 ：RX Japan合同会社

公式HP ：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/tex.html(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/tex.html?utm_campaign=prtimes_260408&utm_medium=other&utm_source=other)

開催発表会 開催概要

日程：2026年4月21日(火) 14:00～15:30

会場：ベルサール日本橋 B・Cホール

〒103-6005 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワーB2 ベルサール東京日本橋

定員：200名（席数が埋まり次第締め切り）

参加対象者：

・本展に出展予定の方

・本展の出展にご興味がある方

・熱エネルギー分野でビジネスをされている方

・産業熱の脱炭素化に関心のある方

・熱分野の市場動向・最新テーマを把握したい方

など

プログラム（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1989_1_138a6d051e5cb7d62c87cfb22270aaa0.jpg?v=202604081051 ]申し込みはこちら ▶ :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/gbs/sales/exkaisai.html?utm_campaign=prtimes_260408&utm_medium=other&utm_source=other

【 問い合わせ先 】

主催者：RX Japan 合同会社 熱エネルギー展 展示会事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

TEL：03-6739-4119（直）

E-mail：sew.jp@rxglobal.com

Web：https://www.wsew.jp/(https://www.wsew.jp/?utm_campaign=prtimes_260408&utm_medium=other&utm_source=other)