総合防災パートナー体制を本格始動｜消防設備点検・BCP対策・防災教育まで一括支援｜株式会社大井ぐるーぷ

企業防災・BCP対策の重要性が高まる背景

株式会社大井ぐるーぷ消火器交換消火器点検

近年、企業防災および事業継続対策（BCP）の重要性が全国的に高まる中、消防設備の未点検や防災体制の不備によるリスクが顕在化しています。

消防署の立入検査において是正指摘を受けるケースや、設備不良による重大事故のリスクも増加しており、防災対策の「実効性」が強く求められています。

防災は「義務」から「経営リスク管理」へ

誘導灯交換介護施設IHクッキングヒーター交換形式的な消防設備点検の限界

消防設備点検は法令で義務付けられている一方で、形式的な実施にとどまり、実際の運用や安全確保に十分結びついていないケースも少なくありません。

点検で初めて発覚する重大リスク

実際の現場では、非常警報設備の点検時に配線の断線が発覚するなど、「点検を実施して初めて重大不備が判明する」事例が多数存在します。

こうした問題は、災害時に初めて顕在化し、人命や事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

非常警報設備点検非常警報設備バッテリー交換

このような背景を受け、株式会社大井ぐるーぷは、防災を単なる義務ではなく「経営リスク管理の基盤」と位置づけ、より実効性の高い防災体制の構築支援を目的として本体制を開始しました。

総合防災パートナー体制の目的と価値

・火災リスクの根本的低減

・法令違反リスクの防止

・防災管理業務の負担軽減

・災害時の事業停止リスク最小化

これにより、企業・施設における安全管理の高度化と、災害時の被害最小化および事業継続力の向上を実現します。

愛知県・岐阜県全域対応｜地域密着型の防災支援体制

愛知県・岐阜県全域において、消防設備点検・防災管理・緊急対応まで一貫した対応が可能です。

地域密着型の体制により、迅速かつ実務的なサポートを提供します。

提供サービス一覧｜消防設備点検からBCP策定まで一括支援

消防設備点検・法令対応支援

・消防設備法定点検

・点検報告書作成・提出支援

・消防法令対応支援

連結送水管耐圧試験設備修理・緊急トラブル対応

・設備修理・更新

・緊急トラブル対応（誤報・故障・漏水等）

天井から水漏れ緊急対応、スプリンクラー配管・ヘッド・フレキ交換＋天井ボード張替え＋設備更新工事まで、株式会社大井ぐるーぷでは、消防設備の根本改修から内装復旧、電気・換気設備の更新まで総合復旧工事を一括対応していたします。部分補修ではなく、根本改善を行うことで再発防止と長期安定稼働を実現します。電気主任技術者による漏電調査スプリンクラー配管水漏れ修理年間防災顧問サービス

・年間防災計画策定

・火災リスク診断

・書類管理代行

・行政対応支援

BCP（事業継続計画）策定支援

・リスク分析

・避難計画作成

・初動対応マニュアル策定

・防災訓練計画

各種防災備蓄品取扱い各種防災・医療テント等取扱い防災教育・研修プログラム

・避難訓練

・初期消火訓練

・防火管理者支援

・事故対応訓練

地域貢献活動｜住宅用火災警報器の無料点検

同社では地域防災強化の一環として、住宅用火災警報器の無料点検を実施しています。

住宅用火災警報器の無償点検

火災警報器は設置から約10年で交換が推奨されているにもかかわらず、電池切れや故障に気づかず放置されているケースが多く見られます。

国家資格を有する専門スタッフが無償で点検を行い、地域住民の安全確保に貢献しています。

専門技術者による煙感知器の感度試験

本取り組みは営業目的ではなく、地域社会の安全基盤を支える社会貢献活動として実施しています。

専門性・権威性｜防災専門家による実務型支援

代表 大井祐喜の専門性

大井祐喜は、防災専門家・消防設備安全管理コンサルタントとして活動しています。

メディア出演を通して、防災の重要性を伝える活動実効性を重視した防災コンサルティング

消防設備の点検・管理を通じて人命と事業継続を守る専門家として、形式的な法定点検にとどまらず、現場環境や運用状況まで踏まえた「実効性のある防災体制」の構築を重視しています。

また、防災を「義務」ではなく「経営リスク管理の基盤」として捉え、企業・施設の安全を支える仕組みづくりを推進しています。

メディア出演や情報発信を通じて、防災の重要性を分かりやすく社会へ伝える活動も行っており、地域における防災意識向上にも貢献しています。

「安全は偶然ではなく、準備によって守られる」という理念のもと、現場主義と責任ある判断を軸に、継続的な安全確保を支える実務型防災体制を構築しています。

代表メッセージ

「地域の安全をより高度に支援するため、防災サービス体制を全面強化しました。企業の未来を守る防災体制を共に構築してまいります。地域社会の安全基盤を支える責任ある防災事業者として、継続的な安全確保に取り組んでまいります。」

今後の展望｜持続可能な安全社会の実現へ

同社は今後も、企業・施設・地域に対する総合的な防災支援を強化し、防災インフラの担い手として社会に貢献していきます。

災害リスクの低減と持続可能な安全社会の実現に向け、現場主義に基づいたサービス提供と情報発信を継続してまいります。

お問い合わせ｜防災体制の見直しは今すぐご相談ください

消防設備点検・BCP策定・防災教育に関するご相談は随時受付中です。

消防署の立入検査対応や点検不良の是正についても、お気軽にお問い合わせください。

株式会社大井ぐるーぷ

岐阜県・愛知県対応｜無料相談受付中

Tel ： 0586-50-2839(#)

Mail ： info@oi-gp.com

Url ： https://oi-gp.com/

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