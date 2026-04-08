【リアルセミナー開催！】決算書の磨き上げをテーマにした経営者限定セミナーを4月25日に無料開催

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、売却2回・買収2回を経験した株式会社光井コミュニティ代表取締役の光井宏氏をゲストにお迎えして、決算書の磨き上げをテーマにした経営者限定セミナーを2026年4月25日(土) 19時から開催いたします。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_014?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event014- 開催日時：2026年4月25日(土) 19時00分~20時30分- - 第1部 / 19時00分～19時45分（オンライン配信 兼 会場開催）「経営者が自ら手を動かした、決算書改善の何を・どの順番で・どう変えたか」- - 第2部/ 19時45分~20時30分 *リアル開催のみ「 限定トークセッション&質疑応答『売らなくても効く、経営改善の本質を全部話します。』」- 所要時間：1時間30分- 開催形式：ハイブリット形式（リアル開催＋オンライン配信）- 定員 ：リアル開催 10名・オンライン開催 定員なし- 開催場所：SHARE LOUNGE TSUTAYA BOOKSTORE イノゲート大阪- アクセス：大阪府大阪市北区梅田3丁目2-123 イノゲート大阪 6階（梅田駅/大阪駅直結）- 配信ツール：ZOOM（ウェビナーモードで配信いたします。）- 登壇者 ：株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井宏 氏- 参加費 ：無料

【ご留意事項】

*リアル開催の定員が超えた場合、抽選制とさせていただきます。抽選から外れた場合でもオンラインで参加が可能です。

*経営者の方限定となります。

*同業の方は参加をお断りする場合がございます。

*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。

登壇者のご紹介

株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井 宏 氏

2022年3月に鍼灸整骨院15店舗などを運営する（株）光井JAPANをイグジット。

2022年6月にホームページ制作会社の（株）ポータルズを買収。財務改善し2024年12月にイグジット。

セミナー開催の背景

「決算書を見れば、その会社の実力がわかる」--これはM&Aの世界では常識です。



しかし、多くの経営者にとって決算書は「税理士に任せるもの」であり、自ら戦略的に磨き上げるという発想は意外と広まっていません。



本セミナーでは、売却2回・買収2回、計4度のM&Aを経験した光井宏氏をお招きし、「決算書の磨き上げ」というテーマに絞って、実践者ならではのリアルな経験を語っていただきます。



光井氏は、買収したHP制作会社の決算書を約2年かけて磨き上げ、企業価値を大きく向上させた上でEXITを実現しました。AIで経営情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に手を動かした経験者の「何を、なぜ、どの順番でやったか」という判断のプロセスには、検索では得られない価値があります。



M&Aを検討している方はもちろん、「売るつもりはないけど、会社をもっと強くしたい」という経営者にとっても、明日から使える実務の学びがあるセミナーです。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_014?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event014- 自社の決算書に課題を感じているが、何から手をつければいいかわからない経営者- 将来的にM&A（売却・資金調達・事業承継）を選択肢として持っておきたい経営者- 会社の価値を高めたいが、具体的な打ち手が見えていない経営者- AIやネットで情報は調べたが、実際にやった人のリアルな話を聞きたい方

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/