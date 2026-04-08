【国内シェアNo.1※1】ジム通いの荷物ストレスをゼロに！本格ギアブランド『ALLOUT』から仕事と兼用できるバックパック・ダッフルバッグ（全5種）が新登場

株式会社トリプルエスALLOUT BACKPACK

国内主要ECモールのトレーニングギア部門でシェアNo.1※1を獲得し、シリーズ累計販売数400万個を突破※2した「ALLOUT（オールアウト）」。トレーニングを知り尽くした同ブランドから、待望の新作バッグシリーズが販売開始となります。「ジム用と仕事用のバッグを分けるのが面倒」「荷物の中で汗をかいた靴とPCが混ざるのが嫌だ」といったユーザーのリアルな悩みを根本から解決。プロ視点の設計で、仕事からトレーニングまでの移動を圧倒的に快適にするプロダクトを完成させました。

詳細を見る :https://allout-official.com/collections/bag-1

【ALLOUT バッグシリーズが支持される5つの理由】サイズリスト

Point 1：用途で選べる全5種！無駄なく持ち運べる「ジャストサイズ」が見つかる

身軽に動ける「9L」「15L」から、分厚いベルトや着替え、PCまで全て収まる大容量「35L」「45L」、遠征にも対応する「ダッフルバッグ」まで網羅。大きすぎるバッグを持ち歩く煩わしさや、入りきらない荷物を別持ちするストレスから解放されます。

Point 2：ニオイや汚れも安心！清潔さを保つ「完全分離」の独立収納設計

ダッフルバッグにはメイン収納とは完全に隔離されたシューズ専用ポケットを完備。汗をかいたウェアや泥のついた靴と、仕事用の書類・ガジェットが触れ合う心配がありません。用途ごとに整理できるため、ジムでの準備や片付けもスムーズに行えます。

Point 3：PCスリーブ完備！「ジム×仕事」をシームレスにするミニマルデザイン

「いかにもスポーツ用」という野暮ったさを排除した、洗練されたブラック基調のデザイン。クッション性の高いPCスリーブも備えており、朝のトレーニングからそのままオフィスへ直行しても違和感のない、スタイリッシュな移動を実現します。（※PCスリーブはサイズによる）

カスタムワッペン

Point 4：18種類の「付け替えワッペン」でオリジナルの一点にカスタムできる！

「ジムで他の人とバッグを取り違えそうになる」「自分らしさを出したい」という声にお応えし、ベルクロ仕様のカスタム用ラバーワッペン全18種類（別売）をご用意。その日の気分や好みに合わせて、簡単にあなただけのオリジナルデザインを楽しめます。

Point 5：重いギアを入れても疲れない！「高耐久・プロ仕様」の疲労軽減設計

日常使いはもちろん、ハードな環境下でも型崩れしにくい高密度素材を採用。さらに、人間工学に基づいたクッション入りストラップが肩への食い込みを防ぎ、重いトレーニングギアやPCを持ち歩く際の身体への負担を大幅に軽減します。

※1 2026年3月末時点 自社調べ（国内主要ECモール トレーニングギア販売実績に基づく） ※2 2026年3月末時点 自社調べ（ALLOUTシリーズ累計販売実績）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170546/table/2_1_efe1c1e8a131a8dd46895717442bbfdf.jpg?v=202604081051 ]

【ALLOUTについて】

「限界の先へ」をコンセプトに、IFBB PRO選手監修のもと、初心者から上級者までが納得するクオリティを追求するトレーニングギアブランドです。単なる道具ではなく、トレーニングに向かう“スイッチ”を入れるギアとして、ユーザーの体験価値を最大化することを目指しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社トリプルエス

代表者： 代表取締役 大村 晋

事業内容： トレーニングギア・アパレルの企画・販売

所在地： 愛知県名古屋市