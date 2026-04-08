オープンセール全ドリンク８８円開催！！！全席個室！鋭意全国展開中の大人気大衆中華居酒屋！「福包酒場(フーパオサカバ）大船店」が４月１５日(水)にグランドオープン！!

株式会社 Global Ocean

88円セール開催

■福包酒場について



高級本格中華「中国家庭料理 香園」の味をそのままに、株式会社GlobalOceanがカジュアルにブランド展開。

自社工場で作る本格的な点心や中華料理をリーズナブルな価格で食べられ、オリジナルのネオンサイン、現地の屋台を彷彿とさせる店内や、五色小籠包や商標登録済である火鍋サワーを中心にSNSで話題沸騰中。

ネオンサインが店内雰囲気を彩るFCショー出展ブース

■月商19坪1900万を売り上げた怪物実績あり！！

横浜、首都圏を中心に全国出店展開中です。

各メディア出演、掲載、SNSも積極的に発信しております。

【めざましテレビ】【王様のブランチ】【株式会社UUUM】【フードリンクニュース】

【月間食堂】【飲食店経営】【近代食堂】【ビジネスチャンス】 など

フードリンクニュース掲載 抜粋

■大船店開店キャンペーン開催！！

４/１５(水)～４/２３(木)限定！

ドリンク全品８８円(税抜)でご提供いたします。是非この機会にご来店ください。

オープン記念８８円セール開催！

餃子 小籠包 福包酒場 大船店

〒247-0056

神奈川県鎌倉市大船1-6-6グレイシャスK大船２階

046-753-8739

「火鍋サワー」は、当社の登録商標です。

【商標登録第6632422号】





<店舗>



＞＞東京都



渋谷店 https://www.instagram.com/fupao_shibuya/



池袋店 https://www.instagram.com/fupao_ikebukuro/

町田店 https://instagram.com/fu_paosakaba.machida/

中目黒店 https://www.instagram.com/fupao_nakameguro/

新宿店 https://www.instagram.com/fupao_shinjuku/

吉祥寺店 https://www.instagram.com/fupao_kichijoji/

高田馬場店 https://www.instagram.com/fupao_takadanobaba/



＞＞神奈川県



横浜西口店 https://www.instagram.com/fupao_yokohama/



横浜鶴屋町店 https://www.instagram.com/fupao_turuyacho/



野毛桜木町店 https://www.instagram.com/fupao_noge_/



茅ヶ崎店 https://instagram.com/fupaosakaba_chigasaki/

川崎店 https://instagram.com/fupaokawasaki/



相鉄五番街店 https://www.instagram.com/fupao_sotetsu/

横浜東口店 https://www.instagram.com/fupao_y.higashiguchi/

鶴見店 https://www.instagram.com/fupao_tsurumi/

綱島店 https://www.instagram.com/fupao_tsunashima/

大船店 https://www.instagram.com/fupao_ofuna/

＞＞石川県

片町店 https://www.instagram.com/fupao_katamachi/

＞＞広島県

広島袋町店 https://www.instagram.com/fupao_hiroshimafukuromachi/(https://www.instagram.com/fupao_hiroshimafukuromachi/)

＞＞大阪府

梅田堂山店 https://www.instagram.com/fupao_umeda_osaka/

梅田東通り店 https://www.instagram.com/fupao_higashidori_umeda/

＞＞宮城県

仙台一番町店 https://www.instagram.com/fupao_sendai/

※フランチャイズ加盟店随時募集中

https://fupao.jp/





■人気メニュー詳細

・五色小籠包 \880 (税込\968)



当店自慢の「五色小籠包」！「エビ（ピンク）」「豚肉（白）」「フカヒレ（オレンジ）」「鶏肉（緑）」「牛肉（紫）」と五種類の味が楽しめます！色鮮やかな小籠包は写真映え間違いなし。一度は食べて頂きたい一品です。

見た目鮮やか五色小籠包

・火鍋サワー \880 (税込\968)



今SNSで話題の「火鍋サワー」！24種類のフレーバーの中から２種類を選び、お玉ですくってシェアしながら楽しめる新感覚サワーです。お一人様90分飲み放題 \880(税込\968)でお楽しみ頂けます。

映え必須の火鍋サワー

・自家製焼餃子 4個 \390 (税込\429)



おすすめの絶品商品！オリジナルレシピで包んだ大きめの焼き餃子は病みつきになること間違いなし！モチモチの皮に肉汁たっぷりの餡が口の中で踊ります！

自社工場手仕込みの本格餃子

全国フランチャイズ加盟募集中！お気軽にお問い合わせください！

■運営会社



名称： 株式会社Global Ocean



代表取締役：佐藤 洋一

取締役：佐々木 隆恒

取締役/広報：小野寺 賢



所在地：神奈川県横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス2F



ブランドHP：https://fupao.jp

＜FC加盟ご検討者様、その他お問い合わせは下記へお願いいたします。＞

info@globalocean.co.jp 小野寺宛