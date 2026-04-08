オイル交換目安を超えても性能維持を確認

株式会社河部

株式会社河部（本社：大阪市西区南堀江3-3-9、代表取締役：飯部 貴光）は、エンジンオイル添加剤「万象」の製造元である千葉グリーンエナジー株式会社が実施した検証において、「万象」を使用した車両の走行後オイルを第三者機関で分析した結果、約2万km走行後においても優れたオイル性能が維持されていることが確認されたと発表しました。

本分析は、潤滑油分析を専門とする第三者機関により実施され、エンジンオイル中の摩耗金属および劣化指標について科学的な評価が行われました。

実走行2万km後の分析結果

今回の分析では、エンジン内部の摩耗状態を示す金属成分を測定しました。

エンジン摩耗を示す金属成分

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173538/table/4_1_8f096a2a819b8ae70310aa05d25ba7a5.jpg?v=202604081051 ]

分析機関は本結果について

「摩耗に由来する金属元素は多くなく、機器の摩耗状態は問題ない」

と評価しています。

オイル性能の指標も維持

エンジンオイルの劣化状態を示す主要指標も測定しました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173538/table/4_2_c76ecc356dbceb4fd8b567c44de02595.jpg?v=202604081051 ]

分析機関は

「動粘度・塩基価の結果からオイルの劣化状態は問題ない」

と評価しています。

この結果が意味すること

一般的にエンジンオイルは 5,000km～10,000km程度での交換 が推奨されています。

今回の分析結果は、実走行2万kmという条件でも

- オイル性能の維持- エンジン摩耗の低水準

が確認されたことを示しています。

消費者にとってのメリット

今回の分析結果は、エンジンオイル性能が長距離走行でも維持される可能性を示しています。

これにより以下のメリットが期待されます。

１. オイル交換回数の削減

オイル性能が長く維持されることで、交換頻度の低減につながる可能性があります。

２. メンテナンスコスト削減

オイル交換回数が減ることで整備費用やオイル費用の削減が期待されます。

３. 環境負荷の低減

交換頻度の低減は廃油削減につながり環境負荷の低減に貢献する可能性があります。

なぜエンジンオイルが重要なのか

エンジン内部では

- ピストン- カムシャフト- ベアリング

などの金属部品が高速で動いています。これらの部品同士が直接接触すると摩耗や焼き付きが発生するため、エンジンオイルは

- 摩擦の低減- 部品の摩耗防止- エンジン内部の洗浄- 熱の分散

などの役割を担っています。そのためエンジンオイルは車の性能維持において重要な役割を果たしています。今回の分析では、実走行2万km後でもオイル性能が維持されていることが確認されました。

今後の展開

株式会社河部では今後

- 長距離走行テスト- 燃費への影響- エンジン寿命への影響

などの検証を進めていく予定です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社河部 広報担当：後藤岳介

TEL：090-1830-1252

E-mail：gotou@kawawe.jp

コーポレートサイト：https://kawawe.jp/(https://kawawe.jp/)

