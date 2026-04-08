丸文、4月22日から開催の「OPIE’26 レーザーEXPO」に出展

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、4月22日（水）～24日（金）にパシフィコ横浜で開催される「OPIE’26 レーザーEXPO」に出展します。

加工や計測機器、アディティブマニュファクチャリングなどその他様々な製品複数展示します。

OPIE’26 レーザーEXPOの概要

展示内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/68_1_8011f21c62f3fbbfb02b054e7d1829e8.jpg?v=202604081151 ]展示会招待券お申込み（無料）サイト :https://www.opie.jp/visitors/register/【レーザー微細加工ソリューション】

【対象者】

難加工材の加工に課題をお持ちの方へ



【展示品】

・フェムト秒レーザーならびに微細加工サンプル（Amplitude社）

・ピコ秒レーザー（Bellin Laser社）

・中赤外ナノ秒パルスレーザー（Glucoloop社）

Amplitude社フェムト秒レーザー “Satsuma X”Bellin Laser社 産業用ピコ秒レーザーシリーズGlucoloop社 2.8μm帯 中赤外ナノ秒パルスレーザー IvyOptical Engine社 CPTEC【計測・分析ソリューション】

【対象者】

計測・分析用の組み込み型レーザー発振器、測定器をお探しの方へ

【展示品】

・メディカル向けレーザー発振器 ML6600（Modulight社）

・超小型オールインガラスGHzフェムト秒レーザー（CASSIO-P社）

・超短パルスレーザー用小型オートコリレータ （FemtoEasy社）

Modulight社 多波長レーザー発振器 ML6600CASSIO-P社 超小型オールインガラスGHzフェムト秒レーザー（参考出展）FemtoEasy社 超短パルスレーザー用小型オートコリレータFYLA社 広帯域スーパーコンティニュームレーザー 「Iceblinkシリーズ」【アディティブマニュファクチャリングソリューション】

【対象者】

金属3Dプリンティングにご興味をお持ちの方へ



【展示品】

・シングルモードビーム可変ファイバーレーザーモックアップ（nLIGHT社）

・シングルモード CWグリーンファイバーレーザーモックアップ および金属サンプル（GD laser社）

・スーパーコンティニュームレーザーモックアップ（FYLA社）

nLIGHT社シングルモードビーム可変ファイバーレーザー AFXシリーズGD Laser社 1000W シングルモード CWグリーンファイバーレーザー

詳細はこちら（丸文Webサイト） :https://www.marubun.co.jp/info/2026/80377/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

展示会に関するお問い合わせ先

Mail：laser_event@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp