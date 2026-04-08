【新発売】土作りから8年。国産0.1%以下の希少な「信州人蔘」を現代へ。阿部養庵堂薬品『信参（SHIN-ZAN）』誕生

株式会社 阿部養庵堂薬品

創業1731年の阿部養庵堂薬品（本社：東京都足立区、代表：阿部朋孝）は、2026年4月10日、希少な国産・信州産6年根人蔘を用いたプレミアム和漢ドリンク『養庵堂 信州人蔘 信参（SHIN-ZAN）』を発売いたします。

現代社会において、私たちは知らず知らずのうちに「元気を前借り」して日々を乗り切っています。阿部養庵堂薬品が掲げる「ロンジェビティ（長寿科学）の実装」とは、そうした一時的なブーストに頼り切るのではなく、本来の力を生涯にわたって発揮し続けられる土台を整えることです。

『信参』は、その一助となるべく、土作りから8年の歳月を要する信州人蔘の力を凝縮。伝統の和漢の知恵と、現代科学の視点による「吸収効率」を追求した独自設計を融合させ、忙しさにゆらぐ現代人のコンディションを支えます。

■ 商品の特長

１. 時の恵み：土作りから8年を要する、希少な「信州産6年根人蔘」

土作りだけで2年を要する

国内流通量のわずか0.1%以下と言われる希少な国産「信州人蔘」を主役に採用。苗を植える前の土作りに2年、収穫までに6年、実質8年もの歳月をかけて一節一節に大地の生命力を蓄えた「6年根」のみを使用しています。伝統的な手法で人の手により丁寧に育て上げられた、圧倒的な成分バランスを誇る信州人蔘の深みを届けます。

２. 根と実の共鳴：人蔘の生命力を余すことなく引き出す「ダブル設計」

8年かけて成分を蓄える

本品では、古来より重宝されてきた「根」だけでなく、4年に一度、わずか1週間しか収穫できない希少な果実「ジンセンベリー（人蔘の実）」を配合。根には少ない成分「ジンセノサイドRe」を豊富に含む実を掛け合わせることで、ベースを整える力と内側から湧き上がるような活力感を同時に引き出す、独自のダブル設計を実現しました。

３. 巡りの精鋭：厳選された「9種の和漢植物エキス」

厳選した9種の素材

信州人蔘の力をスムーズに届けるため、和漢の知恵に基づき「ミツカトウ、ベニバナ、クチナシ果実、アサ種子、ナツメ果実、ダイダイ果実、ショウガ、カンゾウ、ハッカ」の9種を厳選。滞りがちな現代人のリズムを整え、内側から満たされるような調和の取れた毎日をサポートします。

４. 科学の裏付け：体感への最短距離「吸収効率へのこだわり」

必要とされる方へお届けできるようにと開発

素材を配合するだけでなく、いかに効率よく取り入れるか。現代科学の視点から、黒コショウ抽出物とヒハツを組み合わせた独自設計を採用しました。古くからの知恵を最新のデリバリー技術で最適化し、持続的なコンディション維持を後押しします。

開発者より

効くふりはしません。

私たちは、単に「元気になった気がする」だけの製品を作りたくはありませんでした。無理を重ねた身体を一時的に押し上げるのではなく、本来の健やかさを底上げし、崩れないように支え続けること。それこそが、阿部養庵堂薬品が提供する、生涯現役を貫くための「ロンジェビティ」としての一つの答えです。8年の歳月が育んだ信州人蔘の力を、一生涯続くコンディション管理のパートナーとして、ぜひご自身の身体で確かめてください。

■ 商品概要

商品名： 養庵堂 信州人蔘 信参（10本入り）

内容量： 500ml（50ml/本 × 10本）

価格： 8,640円（税込）

URL：https://shop.abeyoando.co.jp/Page/shin-zan-cp_line.aspx

主要成分： ジンセンベリーエキス末、ガラナエキス、植物抽出エキス末、ヒハツ抽出物、オタネニンジンエキス（信州人蔘）、黒コショウ抽出物、ビタミンB群（B₁、B2、B₆、B₁2）

阿部養庵堂薬品について

阿部養庵堂薬品は、300年近く受け継がれてきた東洋医学の知恵を、西洋医学の知識と融合させながら、美と健康に寄り添う製品をお届けしてきました。長い歴史の中で培われた着想と革新的な技術を組み合わせ、独自の養生思想を通じて、他では得られない特別な体験を提供しています。

私たちのミッションは、「伝統と科学を融合させ、持続可能な美と健康を追求する」こと。

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公式サイト・SNS

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・コーポーレートサイト

https://corp.abeyoando.co.jp/

・公式オンラインストア

https://www.abeyoando.co.jp/

・ブランドInstagram

https://www.instagram.com/abeyoando_jp/

株式会社 阿部養庵堂薬品

「年齢という概念にとらわれず、いつまでものびやかに美しく。」

思い描いた夢に向かって、常にトライできる軽やかな心身を。

そんな一人ひとりの願いに寄り添い、健康や美の課題と向き合い、

人類を始めとする森羅万象に優しい先端科学で解決へと導きたい。

1731年の創業時から受け継がれてきた情熱で、私たちが目指すもの。

それは、誰もが生涯にわたり、強く煌めき続けることのできる社会です。



＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社阿部養庵堂薬品 広報部

E-mail: pr@abeyoando.co.jp