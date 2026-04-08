estie、サンフロンティア不動産の社内データ基盤強化プロジェクトを開始

株式会社estie

日本最大級の商業用不動産データと業界特化型AIで意思決定を支える株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役：平井 瑛、以下「estie」）は、サンフロンティア不動産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、以下「サンフロンティア不動産」）と共同で、同社の「社内データ基盤強化プロジェクト」を開始しました。

本プロジェクトは、estieが提供する「不動産AI内製化支援」の一環として実施するものです。estieが保有する日本最大級の不動産データとサンフロンティア不動産が保有するデータをAIにより構造化し統合したうえで、サンフロンティア不動産の顧客管理システム上で一元的に活用できる環境を構築し、データに基づく戦略的な営業活動の高度化・効率化を支援します。

プロジェクト開始の背景

不動産業界では、現場の営業活動において活用できる情報が分散しており、データを一元的に整理・活用できる環境の整備が共通の課題となっています。意思決定に関わる情報が属人化しがちなこうした状況に対して、内製化されたデータ基盤上で、組織としての営業力・提案力を高めていく取り組みへの関心が高まっています。

また、AI活用への関心が高まる中で、各社が長年蓄積してきた社内データを業務や意思決定に生かせる形で整備し、競争優位の源泉として活用していく重要性も高まっています。こうした背景を踏まえ、estieは顧客が保有するデータとノウハウを外部に出さない設計を前提に、AIを自社の経営資源として構築・運用する「不動産AI内製化支援」を始動しており、本プロジェクトもその一環として開始しました。

サンフロンティア不動産における課題

サンフロンティア不動産は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開しており、中核の不動産再生事業では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、滞納賃貸保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しています。その中で、営業活動に必要な情報が複数のシステムに分散しており、担当者が必要なデータへ迅速にアクセスしにくい環境が全社的な課題となっていました。こうした状況を受け、estieが保有する不動産データを活用しながら、顧客管理システムで不動産データを一元的に活用できる営業基盤の整備を目指し、本プロジェクト開始に至りました。

「社内データ基盤強化プロジェクト」概要

本プロジェクトでは、estieおよびサンフロンティア不動産が保有するデータをAIにより連携可能な形で構造化・整備し、サンフロンティア不動産の顧客管理システムへ直接連携します。これにより、営業活動に必要な情報を社内で一元的に参照・活用できる環境を構築します。

＜主な取り組み＞

顧客管理システム上の取引先情報に対して、estieのデータに準拠したデータ項目を設計・実装し、営業担当者が必要な不動産情報を社内システム上でシームレスに参照できる体制を整備します。

本連携の実現にあたっては、社内の各種マスタデータとestieのデータとの名寄せ・整備が不可欠であり、estieは「不動産AI内製化支援」の一環としてデータ整備業務も含めて一気通貫で支援します。

＜本プロジェクトによる展望＞

本プロジェクトを通じて、営業活動に必要な不動産データを社内で横断的に活用できる環境が整い、データに基づく精度の高い営業仮説の立案や戦略的アプローチの高度化が期待されます。

さらに、情報収集や分析にかかる工数削減を通じて、営業担当者が本質的な営業活動に集中しやすい環境が整うとともに、「データを起点とした営業活動」の組織全体への定着と、継続的な競争優位の構築につながる基盤づくりの推進が見込まれます。

「不動産AI内製化支援」概要

estieが提供する「不動産AI内製化支援」は、各社のデータとノウハウを外部に出さない設計を前提に、企業の中でAIを構築・運用する「内製化」に徹底的にこだわるサービスです。

estieにしか集約できない不動産データや、不動産業界特有の商習慣・意思決定プロセスへの深い理解をもとに、企業ごとに最適な形で提供することで、「自社のためだけのAI」を育てる能力そのものを支援します。

企業ごとのデータをもとにしたAI活用を可能にし、業務効率化を超えた各社の本質的な競争優位の構築を目指します。

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、不動産業界全体のデジタルシフトとコアビジネスの高度化および効率化を推進しています。不動産デベロッパーや機関投資家、金融機関向けに日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie オフィスリサーチ」や「estie レジリサーチ」、「estie 物流リサーチ」、業界特化型AI「estie 案件管理」などの多角的なサービスを展開。また、不動産データと業界特化型AIを活用し、事業の非連続な高度化・効率化に向けた戦略立案・内製化支援ソリューションを提供しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp