「ABEMA PPV」で全試合生中継！4月12日（日）開催『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』ダニー・サバテロが福岡大会を毒舌解説

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年4月12日（日）にマリンメッセ福岡 A館にて開催する『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（以下、『RIZIN LANDMARK 13』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。

それに先立ち、「ABEMA」格闘公式YouTubeチャンネルにて、第8代RIZINバンタム級王者ダニー・サバテロ選手が本大会の注目カードを毒舌解説する特別動画を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DTfTK7tAxfg ]

本企画では、“毒舌マシマシ”で知られるサバテロ選手が、『RIZIN LANDMARK 13』の注目カードを独自の視点で徹底解説。自身もバンタム級タイトルマッチに出場するなかで、対戦相手・後藤丈治選手をはじめとしたバンタム級戦線への言及はもちろん、フェザー級タイトルマッチのラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手 vs. 久保優太選手など、注目カードの見どころを容赦ないコメントとともに語り尽くします。

本企画では、“毒舌マシマシ”で知られるサバテロ選手が、『RIZIN LANDMARK 13』の注目カードを独自の視点で徹底解説。第10試合でパトリッキー・ピットブル選手と対戦する堀江圭功選手については、「すごく技術が高く、年齢的にも脂がのっていて上り調子のファイター」と評価する一方で、「強い相手に勝ったり、よくわからない相手に負けたりと戦歴にむらがある」と分析。「ピットブルは連敗中なので堀江にはチャンスがあるのではないか」と勝利を予想しました。

しかし、堀江選手がお酒の飲みすぎで榊原信行CEOを怒らせた過去に触れると、「今すぐ飲むのをやめて一生飲むな」「直々に怒られるなんてアホとしか言いようがない」と辛口コメント。「飲みすぎで戦歴にむらがあるのでは？しっかり自分を見つめなおせ。榊原さんが言っても変わらないならRIZINチャンピオンの俺がやつを追い出す」と、強烈な言葉で言及しました。

また、フェザー級タイトルマッチでラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手と対戦する久保優太選手については、「打撃が素晴らしい選手」と評価しつつも、「シェイドゥラエフは本当に強い。久保に勝機があるとすれば打撃の展開を維持すること」と分析。さらに、久保選手のTikTokについて問われると、「チャンピオンになりたいなら他にやることがある。ぬるい環境からはすぐに抜けて格闘技に集中しろ」と厳しいコメントを寄せました。

そして、自身の対戦相手である後藤丈治選手については、「左のオーバーハンドを当てているが、同じことの繰り返しだ」としながらも、「俺には当たらない。当たっているのはレベルの低い相手だから」と自信をのぞかせます。「後藤は打撃戦に持ち込みたいだろうが、それは大きな誤算。俺も打撃戦を望んでいる」と語り、「とにかくフィニッシュする。福岡で圧倒的に勝ってベルトを防衛する」と勝利宣言しました。

さらに、世界トップレベルのファイターとして活躍してきたサバテロ選手ならではの視点で、各選手の強みや試合展開の予想にも踏み込み、本大会をより深く楽しめる内容となっております。試合直前だからこそ飛び出す本音トークの数々にもご注目ください。

本大会では、ベルトをかけた2つのタイトルマッチをはじめ、国内外のトップファイターによる注目カードが多数ラインナップ。フェザー級タイトルマッチでは、圧倒的なフィジカルと完成度の高い総合力を誇るラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手と、キックボクシング界を代表する実力者であり総合格闘技でも存在感を示してきた久保優太選手が激突。RIZINフェザー級王座をかけた約1年4か月ぶりの再戦に大きな期待が寄せられています。

さらに、バンタム級タイトルマッチでは現王者ダニー・サバテロ選手と後藤丈治選手が対戦。RIZINバンタム級の頂点を決める一戦として注目を集めています。

そのほかにも、元Bellatorライト級王者パトリッキー・ピットブル選手と堀江圭功選手の対戦をはじめ、萩原京平選手、神龍誠選手、浜崎朱加選手、摩嶋一整選手ら人気・実力を兼ね備えた選手が多数出場。2026年のRIZIN戦線を大きく左右する重要な一戦の数々が福岡の地で繰り広げられます。

本大会の前売り視聴チケットは、3月13日（金）12時から4月11日（土）23時59分までの期間で5,500円（税込）（※1）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは4月12日（日）0時から23時59分まで6,000円（税込）アーカイブ視聴チケットは4月13日（月）0時から4月17日（金）21時まで4,400円（税込）でそれぞれ販売いたします。また、視聴チケットをご購入いただいた方には特典として、大会当日の写真を使用した、フェザー級タイトルマッチ／ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手 vs. 久保優太選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

さらに、「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中です。

キャンペーン詳細はこちら（https://abema.tv/lp/cashback-rizin13-20260412）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。

購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードを2026年4月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN LANDMARK 13』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA前日計量』 概要

放送日時：2026年4月11日（土）15時30分～

放送チャンネル：格闘チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports2/slots/CPXNp2Y99ushbV



■ABEMA PPV 『RIZIN LANDMARK 13』 概要

配信日時：2026年4月12日（日）12時30分～ （配信開始12時～）

見逃し配信：2026年4月17日（金）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/443e6ad7-6303-49f3-8edc-791aed2ba0ab

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット 5,500円（税込） ※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

販売期間：2026年3月13日（金）12時～4月11日（土）23時59分まで

当日チケット 6,000円（税込）※アプリ購入では600円の手数料が生じます。

販売期間：2026年4月12日（日）0時～23時59分まで

アーカイブチケット 4,400円（税込） ※アプリ購入では400円の手数料が生じます。

販売期間：2026年4月13日（日）0時～4月17日（金）21時まで

▼購入特典

『RIZIN LANDMARK 13』大会当日の写真を使用した、ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手、久保優太選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」

※本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

※受け取りに必要なシリアルコードを2026年4月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

※RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

※配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

■『RIZIN LANDMARK 13』 対戦カード

第12試合／フェザー級タイトルマッチ ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 久保優太

第11試合／バンタム級タイトルマッチ ダニー・サバテロ vs. 後藤丈治

第10試合／堀江圭功 vs. パトリッキー・ピットブル

第9試合／萩原京平 vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ

第8試合／福田龍彌 vs. アジズベク・テミロフ

第7試合／朝久泰央 vs. シンパヤック・ハマジム

第6試合／神龍誠 vs. エンカジムーロ・ズールー

第5試合／浜崎朱加 vs. ナターシャ・クジュティナ

第4試合／摩嶋一整 vs. ジェームズ・ギャラガー

第3試合／ヌルハン・ズマガジー vs. 天弥

第2試合／本田良介 vs. 火の鳥

第1試合／井上聖矢 vs. 宮川日向

OPENING FIGHT 第4試合／八尋大輝 vs. 岡本瞬

OPENING FIGHT 第3試合／山崎鼓大 vs. 有松朋晃

OPENING FIGHT 第2試合／大木良太 vs. 荒井銀二

OPENING FIGHT第1試合／今村流星 vs. YU-KI