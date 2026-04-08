株式会社ビーウェル、韓国最大級の旅行プラットフォーム「MyRealTrip」と業務提携契約を締結

株式会社ビーウェル

株式会社ビーウェル（本社：大阪市西区、代表取締役：大亀 雄平、以下「ビーウェル」）は、当社が展開する韓国マーケティング支援サービス「InFluK（インフラック）」において、韓国を代表する旅行OTAプラットフォーム「MyRealTrip（マイリアルトリップ）」を運営するMyrealtrip Inc.（本社：韓国ソウル、以下「MyRealTrip」）と業務提携契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

本提携により、InFluKが持つ韓国市場向けマーケティングの企画力・発信力と、MyRealTripが有する韓国最大級の旅行ユーザー基盤を掛け合わせ、訪日前・訪日中・訪日後を見据えた新たなプロモーション機会の創出を目指してまいります。

■ 提携の背景と目的

2025年の訪日韓国人旅行者数は年間900万人を超える水準で推移しており、訪日外国人旅行者のうち最も大きな割合を占めています。こうした市場環境のなか、韓国人旅行者に対する効果的なプロモーションへのニーズは、企業・自治体の双方から年々高まっています。

一方で、韓国市場に対するマーケティングにおいては、現地の消費者動向やSNSトレンド、旅行計画時の情報収集行動への理解が不可欠であり、多くの日本企業が施策設計に課題を抱えています。

このような背景から、ビーウェルがこれまで培ってきた韓国特化型マーケティングの知見と、MyRealTripが保有する旅行領域における強固なユーザー接点・プラットフォーム基盤を融合させることで、より実効性の高いプロモーション支援の実現を目指し、本提携の締結に至りました。

■ 両社について

ビーウェル

ビーウェルは、日本・韓国間の就労支援として、高い日本語能力を持つ韓国人材と日本企業を繋ぐ人材プラットフォーム「KOREC（コレック）」を提供しています。

また、マーケティングソリューション「InFluK（インフラック）」では、韓国の消費者動向やSNSトレンドを熟知した専門チームが、商品のブランディング、認知拡大、市場調査、訪日韓国人向けのインバウンド施策までを一貫してサポートしています。

韓国ソウルにて運営している日本就職スクール「KOREC」日本就職スクール「KOREC」の釜山拠点

InFluK：https://influk.bwell.jp/

MyRealTripについて

MyRealTripは、韓国を代表する旅行OTAプラットフォームとして、航空券・宿泊・現地ツアー・アクティビティなど旅行に関わるサービスをワンストップで提供しています。累計会員数は1,000万人を超え、月間アクティブユーザー数（MAU）は500万人規模に達しており、韓国の海外旅行者の約5人に1人が利用する韓国最大級の旅行プラットフォームとして広く認知されています。

URL：https://www.myrealtrip.com/

■ 提携による主な取り組み

１. 訪日前：旅行計画段階でのターゲティング型プロモーション

MyRealTripのプラットフォーム上での特設ページ展開や販促連携、InFluKによるSNS・インフルエンサー施策を組み合わせ、旅行計画段階にある韓国人ユーザーに対し、日本の観光地・体験コンテンツの認知拡大を図ります。

２. 訪日中：体験促進・送客支援

MyRealTripの現地ツアー・アクティビティ販売機能と、InFluKが企画するリアルタイムのSNS発信・体験コンテンツを連動させ、訪日中の韓国人旅行者に対する送客・体験促進を実現します。

３. 訪日後：リピーター育成・再訪促進

旅行後の口コミ拡散やSNSでの体験共有を後押しする施策を設計し、再訪意欲の向上やリピーター育成につなげてまいります。

■ 今後の展望

ビーウェルは今後も、韓国市場向けマーケティングの知見をさらに深化させるとともに、MyRealTripとの連携を通じて、認知拡大にとどまらない送客・体験促進まで一貫した施策設計を推進してまいります。企業・自治体のインバウンドプロモーション支援のパートナーとして、日韓をつなぐマーケティング支援の付加価値向上を目指します。

━株式会社ビーウェル 概要━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会社名：株式会社ビーウェル

所在地：大阪市西区新町1丁目4-12 ホワイトドームプラザ5F／ソウル／釜山

代表者：代表取締役 大亀 雄平

事業内容：日本・韓国・台湾人の就労支援事業及びコンサルティング事業、大学生をはじめとした若年層向けマーケティング事業、海外マーケティング事業 ほか

HP：https://bwell.jp/

InFluK：https://influk.bwell.jp/

━Myrealtrip Inc. 概要━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会社名：Myrealtrip Inc.

所在地：18F 1729Ho, 311 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

代表者：Donggun Lee

URL：https://www.myrealtrip.com/