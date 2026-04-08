【合同会社尾久の中小企業診断士】経営管理ビザの取得・更新時の「経営改善の見通し確認書」「経営改善の見通し評価書」のオンライン作成サービス「経営ビザの診断士」を開始！令和８年最新の基準に対応！

合同会社尾久の中小企業診断士

【合同会社尾久の中小企業診断士】では、経営管理ビザの取得および更新時に必要となる「経営改善の見通し確認書」と「経営改善の見通し評価書」のオンライン作成サービス【経営ビザの中小企業診断士】を開始いたします。

本サービスでは、LINE公式アカウントを通じてヒアリングおよび企業分析を行い、短納期・高精度な経営評価を実現します。

オンライン窓口に特化することで、業界最安値帯でありながら高品質及び短納期を実現いたしました。

また、行政書士の方に対しては、年間に複数件の実績がある場合、更にお値引きし、特別料金にてご対応させて頂きます。

業界の慣習である外注や下請けは一切使用せず、弊社代表・役員の中小企業診断士が直接対応いたします。

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