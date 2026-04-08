ブッシュネルゴルフ、赤/緑OLEDディスプレイに加え、新たに「レンジリコール機能」も搭載したピンシーカーツアーV7シフトジョルト、4月24日(金)新発売！

株式会社阪神交易

株式会社阪神交易(本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：森本登士)は、ゴルフ距離計ブランド「ブッシュネルゴルフ」(米国)から赤/緑OLED搭載、ハイスペックなツアーモデルのレーザー距離計「ピンシーカーツアーV7シフトジョルト」を2026年4月24日(金)に発売いたします。

ブッシュネルゴルフ 公式サイト(https://www.bushnellgolf.jp/)

ピンシーカー ツアーV7シフトジョルト 特長

1. 赤・緑ハイコントラストOLED

鮮明な赤色、緑色(推奨距離)数値表示で視認性が格段に向上。

2. ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグ測定可能距離最大500ヤード。

より早く、より瞬時にストレスフリーな測定が可能。

3. ダブルジョルト(バイブレーション)機能

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、本体がビビッと振動。同時に視界上にレッドリングが発光。測定完了を瞬時に視覚、体感で把握できる便利な機能。

4. レンジリコール機能 (最終測定距離記録)

モードボタンを押すだけで、最後に測定した距離を表示でき再計測なしで確認が可能。

5. スロープスイッチ機能

側面のスライド切替スイッチで「スロープモード」「直線距離モード」に瞬時に切替。

6. BITEマグネットマウント

本左体側面に強力マグネットを内蔵。カートフレーム等、鉄素材に装着可能で保管に便利。

7. リンク対応

LINK-Enabledテクノロジーを搭載。Foresight Sportsのローンチモニター (GC3、GCクワッド等)に記録した個別のデータを活用し、レーザー距離計のディスプレイに最適なクラブを表示。

8. 完全防水設計

雨天使用可能。急な雨でも安心のタフにつかえる完全防水構造(保護構造：IPX6)

9. 専用プレミアムケース

ピンシーカー ツアーV7シフトジョルト 仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100166/table/12_1_8605521d9b0a79876e9a339e5488f832.jpg?v=202604080851 ]

*推奨クラブ機能は、Foresight Sportsのローンチモニター（GC3、GCクワッド等）を利用して、お客様のショットデータを「My Bag」より取得することで使用可能となります。

※IPX6:いかなる方向からの水の噴流（噴射）によっても有害な影響を受けないように保護。

※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

商品詳細ページ :https://www.bushnellgolf.jp/pinseeker-tour-v7shiftjolt.html

ゴルフ用距離計ブランド「ブッシュネルゴルフ」とは

ブッシュネルゴルフは米国を拠点とする双眼鏡、トレイルカメラ、暗視スコープなどの光学機器を展開する「ブッシュネル」が開発したゴルフ用距離計ブランドです。米国だけでなく、ヨーロッパ、アジアなどグローバルに展開しており、その測定精度や耐久性の高さから、PGAツアープロの愛用率は96.8%、日本国内でも多くのプロ、アマチュアゴルファーから支持を頂いております。

※2025年全英オープンゴルフ選手権(Sporting Insights 調べ)

株式会社阪神交易とは

海外の光学機器・計測器・工具などを輸入して日本国内で卸販売/流通している企業です。ブッシュネルゴルフの日本発売元として、販売からサポートまで対応しております。

【会社概要】

【会社名】株式会社 阪神交易

【設立】1973年5月9日

【代表者】代表取締役社長 森本 登士

【所在地】〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

【URL】https://www.hanshinco.com/

【主な事業内容】距離測定器、双眼鏡、暗視スコープ、電動工具、ハンドツール、食肉解体用電動鋸、小型専門機器の輸入販売