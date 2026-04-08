AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、FAQやマニュアルの作成を自動化する「AIライティング機能」の提供を開始

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、「AIライティング機能」の提供を開始しました。

サポート現場が抱えるコンテンツ運用と文章作成の課題

カスタマーサポートの現場では、顧客の自己解決を促すためにFAQサイトや業務マニュアルの継続的な更新が不可欠。一方で、わかりやすい記事を形にするためには、情報の整理や表現の調整、誤字脱字の確認などに膨大な時間を費やす必要があります。

日々の問い合わせ対応と並行して既存の記事を修正したり、新規の原稿を執筆したりする作業は、担当者にとって大きな負担です。頭の中に伝えたい情報があっても、最適な見せ方や文章の構成を考える段階で作業につまずき、コンテンツの拡充が滞るという課題が存在します。

AIが執筆作業を代行し、短時間で読みやすい記事を構築

こうした課題を解決するため、指示内容から下書きを自動で作成する「AIライティング機能」を実装しました。

作成したい内容を指示するだけでAIが文章を生成し、ゼロから原稿を書き起こす手間を削減。

さらに、入力した文章の要約や表現の言い換え、誤字脱字の校正、読みやすさのチェックなど多彩な編集機能を搭載しています。長くなりがちな文章を短い箇条書きにまとめたり、Q&A形式や表形式に変換したりすることも可能です。

専門知識に依存しない継続的な運用体制を実現

見せ方が定まらない情報でも、AIの支援により直感的な整理を実現します。「文章を考える」「表現を整える」「見やすい形にまとめる」といった一連の作業を1つの編集画面内で完結。担当者の文章力に依存することなく、誰もが質の高いサポート記事を作成・更新できる環境を提供します。

今回の「AIライティング機能」の追加により、企業はより充実したサポート情報を迅速に提供できるようになりました。今後もAIサポートシステム「ヘルプドッグ」は、企業と顧客の円滑なコミュニケーションを支援するべく進化を続け、すべての人が迷わず情報にたどり着ける社会の実現を目指します。

AIライティング機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/functions/ai-writing/

■ヘルプドッグとは

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/67_1_4d328b59953c4cced10308fd13a274bc.jpg?v=202604080851 ]