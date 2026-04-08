「孤独の空白」をスマホで埋める現代人へのカルテ｜自己嫌悪の連鎖を断ち、回復・決断・集中のサイクルを取り戻すための処方箋『人生が変わる自分時間の使い方』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『人生が変わる自分時間の使い方』（佐々木 正悟・著）を2026年4月9日（木）より順次発売します。

本書は『先送り0』の著者である佐々木正悟氏による、心理学と行動科学を武器に多忙な人々の心を軽くして、気合に頼らず「すぐやる」仕組みを提唱する一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/sasaki_shogo/book/866803722

■ひとりになった瞬間、反射的にスマホを開いてしまう――

それは怠けではなく、孤独の空白を埋める“合理的な反応”

本書『人生が変わる自分時間の使い方』は、

「まとまった時間が取れない」

「気づくとスマホでだらだらしてしまう」



そんな毎日に対して、“自分を責めない”ところから始める時間術です。

「自分時間」は、特別な“ひとりの時間”だけを指すのではありません。

誰かと一緒にいる安心を土台にしながら、自分を回復させる時間を取り戻す――

その現実的な再設計を、やさしく具体的にガイドします。

■人生を変えるのは、特別な努力より「毎日の習慣」

本書の核は、「自分時間＝ひとりでストイックに頑張る時間」という誤解をほどき、

“二人で一人”になれる安心（支え）を上手に使いながら、

回復→決断→集中の流れを整えていくという提案。

具体的には、

・朝一番の「ルーチンリスト」で決断を軽くする

・夜は「やったこと3つ」ログで自責を減らし、回復に向かう

・「全部やるリスト」や小さな5分で、未着手を前に進める

・通知オフ、タイマー活用など“スマホとの距離”を設計する



など、今日から試せるメソッドを収録しています。

著者はタスク管理・時間管理術「タスクシュート」の実践と普及に携わり、

心理学と行動科学の視点から「心が動く瞬間」を扱ってきた佐々木正悟さん。



忙しさのなかで習慣が崩れる理由を、理屈だけでなく“感情の流れ”として説明し、

実行できる形に落とし込んでいきます。

■本書の構成

INTRODUCTION

PART1 人はなぜスマホを手放せないのか？ ― あなたの時間を取り戻すスキル ―

PART2 自分時間が「回復力」を高める ― 心の中で“二人で一緒〞を作り出す ―

PART3 自分時間の「決断力」を極める ― “いつでも、すぐに、全部”できる！ ―

PART4 自分時間に「集中力」を高める ― “強く、短く“で一気に終わらせる ―

PART5 自分時間の効率的な過ごし方 ― 毎日1分、5分で仕事が前に進む ―

CONCLUSION

■著者プロフィール

佐々木 正悟

ビジネス心理コンサルタント。心理学学士。

実験心理学の博士課程に進学するも、学問的研究よりも「心が動く瞬間」そのものへの関心が強まり中退 。帰国後 、執筆者として活動し、行動科学と心理力動の間を往復する著作を執筆。

代表作に『いつも先送りするあなたがすぐやる人になる50の方法』『先送り0 』がある 。

現在は、精神分析的な視点から、ビジネスや人間関係の根底にある「感情の流れ」を読み解くオンラインプログラム『3ヶ月チャレンジ!』 を運営。参加者は医師・実業家・研究者・エンジニア・教員など、多忙な環境で「思考と情緒の分離」を自覚する人々が中心となっている。

「心の理論」と「日常の実践」を架橋する試みとして、

ポッドキャスト『ライフハック時代の精神分析』( 配信回数1, 000回以上)を配信中。

■担当編集の一言コメント

時間管理の本は「気合」「徹底」を求めがちですが、本書が一貫しているのは“意志に頼らない”こと。

スマホを敵にせず、空白に反応してしまう人間の心の仕組みを味方にしながら、1分、5分など短い時間で生活を少しずつ立て直していきます。

読み終える頃には、「時間がない」ではなく「次の一手が分かる」感覚が残るはずです。

忙しい人ほど、まずは1つだけ試してみてください。

■書籍概要

書籍名 ： 人生が変わる自分時間の使い方

著者 ： 佐々木 正悟

ページ数： 176ページ

価格 ： 1,815円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年4月9日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-372-2

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/sasaki_shogo/book/866803722

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/486680372X/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp