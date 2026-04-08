【 東京・銀座】銀座の老舗とミッフィーがコラボする「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy⁺Ginza」が松屋銀座にて開催

株式会社松屋

▼開催概要

松屋銀座で、POP UP SHOP「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy⁺Ginza」が4月22日（水）から開催されます。 会場は一部日時指定制で、現在ライブポケットにて入場申込を受付中です。本リリースでは、POP UP SHOP概要、入場方法などを紹介いたします。

▼内容

会場では、木村屋總本店、ぎんざ空也 空いろ、萬年堂本店など銀座を代表する老舗が時代と共に育んできたこだわりの和菓子やスイーツなどをかわいらしいミッフィー仕様で数量限定販売します。

また、POP UP SHOPオリジナルのステーショナリーや雑貨などのグッズ、ミッフィーのフォトスポットも用意しています。イートインスペースでは、銀座の老舗のこだわりの素材を使ったコラボジェラートをBABBIがアレンジし、会場限定でお召し上がりいただけます。

銀座ならではの歴史を感じさせるコラボ商品と、ミッフィーのやさしい世界観がひとつになった空間で、お気に入りの味や贈りものを見つけてください。

参加する店舗は下記の通りです。

萬年堂本店（1617年創業）

銀座 松崎煎餅（1804年創業）

木村屋總本店（1869年創業）

ぎんざ空也 空いろ（1884年創業）

銀座菊廼舎（1890年創業）

清月堂本店（1907年創業）

銀座 カフェーパウリスタ（1911年創業）

木挽町よしや（1922年創業）

銀座スイス（1947年創業）

銀座コージーコーナー（1948年創業）

ピエスモンテ（1987年創業）

※開催内容は予告なく変更となる場合がございます。

▼入場方法について

ライブポケットにて、一部日時指定制を採用しております。

※4月22日（水）と土・日・祝日は13時まで日時指定制、平日は終日フリー入場です。

※日時指定制に該当する日時に来場ご希望の方は、ライブポケットのURLにてお申し込みをお願いします。

※最終入場は閉場30分前まで

▼申し込み受付スケジュール

先着受付：受付開始4月8日（水）17：00～

※申し込み受付の注意事項はライブポケットをご確認ください。

ライブポケットURL：https://livepocket.jp/p/l4dj3

▼東京会場 開催概要

イベント名：ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy⁺Ginza

会期：2026年4月22日（水）-5月11日（月）

会場：松屋銀座8階イベントスクエア

入場料：無料

開場時間：午前11時-午後8時

※一部日時指定制を採用しております。4月22日（水）と土・日・祝日は13時まで日時指定制、平日は終日フリー入場です。

※最終日は午後5時閉場。入場は閉場の30分前まで。

※混雑の際は、お待ちいただく場合や整理券を配布する場合があります。

公式X：mg_tenrankai

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