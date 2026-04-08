【東京都水道歴史館】明治時代から始まる「絵はがき」の文化を通して、東京水道の歴史を振り返る企画展を開催

株式会社乃村工藝社

東京都水道歴史館（東京都文京区本郷2-7-1）では2026年4月25日（土）～5月24日（日）に、春の企画展「水道絵はがきの世界～絵はがきが伝える東京の水道～」を開催いたします。

絵はがきに写る当時の様子から東京水道の歴史を振り返る

(渋谷町水道竣工記念) 渋谷町水道配水塔 (駒沢村給水場所在)小金井ノ桜

私製はがきの使用が解禁された明治33年（1900）以降、東京水道にまつわる絵はがきが数多く作られました。水道局による広報、施設完成の記念、羽村取水堰や玉川上水、村山・山口貯水池等の「水道名所」を紹介したもの、水道水源林の風景写真等、その種類は多岐にわたります。

本企画展では、明治末年から昭和期にかけて制作された様々な絵はがきを通して、東京水道発展の歴史を振り返ります。

学芸員による展示解説も開催

(帝都名所) 小石川水道橋附近村山貯水池 下堰堤取水塔(村山貯水池) 上貯水池取水塔及歩橋多摩水道橋開通式記念絵葉書(封筒)東京水道絵葉書(封筒)

以下の日時に学芸員による展示解説を行います。興味のある方は是非ご参加ください。

開催日：１.5月6日（水・振休）／２.5月10日（日）／３.5月14日（木）

時 間：14:00～14:30 ※終了時間は多少前後する可能性あり

場 所：東京都水道歴史館 1Fラウンジ

定 員：なし

参加方法：開催時刻に直接会場へお越し下さい

備考：各回ともに内容は同じ

特別企画展情報

【会期】：2026年4月25日（土）～5月24日（日） ※4月27日（月）は休館日

【時間】：午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）

【費用】：無料（入館料無料）

【会場】：東京都水道歴史館３Fレクチャーホールほか

東京都水道歴史館

東京都水道歴史館は東京都水道局のPR施設です。神田上水や玉川上水などの江戸上水から近代水道の創設、現在の水道に至るまで、約400年にわたる東京水道の歴史と技術を紹介しています。江戸時代の水道管「木樋」の実物や再現された江戸長屋エリア等の常設展示以外に、『上水記』をはじめとした水道に関する貴重な資料も保存・公開しています。その他に音声ガイダンスの貸出、水道や江戸・東京の歴史に関連した図書の閲覧・貸出サービス等も行っています。



【住所】〒113-0033 東京都文京区本郷2-7-1

【開館時間】午前9時30分～午後5時（最終入館は午後4時30分）

【休館日】毎月第４月曜日（休日の場合はその翌日）、年末年始

【アクセス】JR・地下鉄各線の御茶ノ水駅または本郷三丁目駅等より徒歩約8分、水道橋駅または新御茶ノ水駅より徒歩約12分

【入館料】無料

【備考】自家用車駐車場なし、7名以上でのご来館は要事前予約

【URL】https://www.suidorekishi.jp/



※東京都水道歴史館は東京都水道局が運営するPR施設で、乃村工藝社が委託運営を行っています。