全国のローソンで「チェゴシム」とのキャンペーンが4月14日よりスタート！数量限定のオリジナルグッズが登場

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、弊社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム（최고심）」と株式会社ローソンによる「『チェゴシム』とどけ！おはなとしあわせ！ローソンキャンペーン」が4月14日より全国のローソン店舗（※）で実施されることをお知らせいたします。

本キャンペーンの実施に合わせて、作者・チェゴシム氏によって描き下ろされた、春の花々と“ゴシムちゃん”たちのキービジュアルを公開。対象商品を購入すると先着・数量限定でキービジュアルに登場する“ゴシムちゃん”たちやポジティブなメッセージが描かれた「オリジナルお守りステッカー」がもらえるほか、ローソン店頭限定のオリジナルグッズも販売いたします。

■「『チェゴシム』とどけ！おはなとしあわせ！ローソンキャンペーン」概要

・開始日：2026年4月14日（火）

・取扱店舗：全国のローソン（※）

・キャンペーンサイト：https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/choigosim/

（※）一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く

オリジナルグッズについて

【先着・数量限定】オリジナルお守りステッカー（全10種・各店計40枚）

※サイズ：約91×55mm ※素材：紙

キャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルお守りステッカー」を2枚プレゼントします。

※景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計10枚までとさせていただきます。

※全国のローソン（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）が対象です。

・キャンペーン期間：

2026年4月14日（火）7時 ～4月27日（月）

※または景品がなくなり次第終了

【ローソン店頭限定】数量限定オリジナルグッズ

ローソンでしか買えない「チェゴシム」のオリジナル商品を数量限定で発売します。

・店頭販売期間： 2026年4月14日（火）より順次発売 商品がなくなり次第終了

※北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店（青森）は4月15日（水）より発売

※江津敬川店（島根）・内子五十崎インター店（愛媛）は4月16日（木）より発売

■スライドポーチ（全6種）990円（税込）

※コミック棚にて発売します。

※全6種のランダム形式での販売となります。

※袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っています。

※購入前の開封やサーチ行為はご遠慮ください。

■アクリルキーホルダー（全6種）880円（税込）

※コミック棚にて発売します。

※全6種のランダム形式での販売となります。

※袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っています。

※購入前の開封やサーチ行為はご遠慮ください。

※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れる事がございます。ご了承ください。

※一部店舗でのお取り扱いです。

※納品時間は店舗により異なります。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。

※画像は全てイメージです。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

「チェゴシム（최고심）」について

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信しています。

韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めています。

・日本版X：https://x.com/choigosim_jp

・日本版Instagram：https://www.instagram.com/choigosim_jp

・日本版TikTok：https://www.tiktok.com/@choigosim_jp

・X：https://x.com/gosimperson

・Instagram：https://www.instagram.com/gosimperson/

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