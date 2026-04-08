＜日本名門酒会夏季限定商材＞「一ノ蔵 特別純米生酒 超辛口」4月6日発売

株式会社一ノ蔵

原料米には宮城県産米「蔵の華」を100％使用。生酒特有のフレッシュな香味が特徴で、夏の生酒にふさわしくキレのよい味わい。全国の日本名門酒会加盟店にて限定発売します。

株式会社一ノ蔵（宮城県大崎市松山、代表取締役社長 鈴木 整）は、日本名門酒会（株式会社岡永）加盟店向けの夏季限定商材「一ノ蔵 特別純米生酒 超辛口」を4月6日に発売。

原料米には宮城県産米「蔵の華」を100％使用。生酒特有のフレッシュな香味が特徴で、爽快な切れ味と喉越しが楽しめる夏に相応しい超辛口に仕上がりました。

【商品の特長：進化を遂げた「ドライで華やか」な超辛口】

今季の仕上がりは、昨年以上に磨き上げられた“ドライで華やか”な超辛口です。グラスから立ち上るのは、青リンゴを思わせる軽やかで爽やかな香り。口に含んだ瞬間にシャープなキレが走り、次の一口を自然と誘うような爽快感が広がります。

最大の魅力は、その鮮やかなコントラストにあります。超辛口ならではの潔いキレがありながら、ふわりと広がる上品な香味が余韻を優雅に彩ります。酒単体で味わえば、その香りとキレが織りなす重奏的な味わいを堪能できる「主役」の一杯に。また食事と合わせれば、料理の輪郭をくっきりと引き立てる「名脇役」へと表情を変えます。

【デザインとペアリング：三陸の海の幸を、より美味しく】

ラベルには、タコやホヤ、魚たちが泳ぐ三陸の海をイメージした涼しげなデザインを採用いたしました。視覚からも涼を感じていただけるパッケージに仕上げました。

「鰆のホイル焼き」や「岩牡蠣のポン酢添え」などの海の幸と合わせてお楽しみください。



一ノ蔵 特別純米生酒 超辛口

商品名：一ノ蔵 特別純米生酒 超辛口

原材料名：米（宮城県産）、米こうじ（宮城県産米）

精米歩合：60％ 原料米：蔵の華100％

アルコール分：16％

内容量・税込希望小売価格：1.8L・3,300円、720ml・1,650円

販売先：日本名門酒会加盟店

※ 季節限定品

※ 要冷蔵

詳細はこちらから▼

https://ichinokura.co.jp/news/6383



【お問合せ】

株式会社一ノ蔵

〒987-1393 宮城県大崎市松山千石字大欅14番地

電話0229-55-3322（代）

営業時間 平日9:00～17:00

URL https://ichinokura.co.jp/



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