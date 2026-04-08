岩手めんこいテレビ公認VTuber 「竜瞳ミリュー」２０２６年４月１１日（土）本格デビュー テレビ生出演＆YouTube初配信

株式会社岩手めんこいテレビ

株式会社岩手めんこいテレビ（岩手県盛岡市 代表取締役社長 高嶋昇）が、ご当地VTuberをプロデュースするユニバースプロダクション株式会社（東京都中央区 代表取締役 浦田英博）と協業で進めてきた、岩手めんこいテレビ公認VTuber「竜瞳ミリュー（りんどう みりゅー）」が、４月１１日（土）に本格デビューします。

当日は、岩手めんこいテレビの生放送情報番組「サタデーファンキーズ」（毎週土曜１０：５０～１１：４５ ＭＣ：河合郁人）に生出演する他、YouTube初配信を行います。岩手のご当地VTuberの一人として岩手の魅力を全国に発信していきます。

岩手めんこいテレビ公認 岩手県ご当地VTuber 竜瞳ミリュー （りんどう みりゅー）

【コンセプト】

「銀河鉄道の夜」「注文の多い料理店」など数々の名作を後世に遺した詩人、童話作家である宮沢賢治は岩手県出身です。また、氏は「竜のはなし」「龍と詩人」といった作品も残しています。さらに、「遠野物語」（著：柳田国男）に記されるように、岩手県には伝承・逸話が多く遺されています。

―――物語のある地、岩手。「龍泉洞」「八幡平ドラゴンアイ」など、竜の名を冠する神秘的で美しい景観を有するこの地に、まるでそれらを体現したかのような美しい竜の子が降り立ちました。その名を「ミリュー」。「巳竜」と書きます。

【イラストレーター】 みすみ

・ライトノベルやゲームなど、幅広い分野で活躍している人気のイラストレーター。

透明感がある絵柄が魅力的で、これまでも多くのVTuberキャラクターデザインを手掛ている。

・ミリューの瞳は「八幡平ドラゴンアイ」をイメージ

・羽は久慈市で産出される琥珀を、足元のヒールは南部鉄器をモチーフに

・他にも宮沢賢治作品の「銀河鉄道の夜」をモチーフにしたドレス など

【スケジュール】

２０２６年３月３１日（火） Xに初投稿

２０２６年４月１１日（土） １０：５０～１１：４５

岩手めんこいテレビ「サタデーファンキーズ」生出演

２１：００ YouTube 初配信

詳細は公式サイトをご覧ください。

YouTube：https://www.youtube.com/@rindoumiryu

X：https://x.com/rindoumiryu

公式サイト：https://unibirth.live/talent/rindou-miryu/

今後の活動内容

・ 岩手めんこいテレビの番組、その他各媒体等への出演

・ YouTubeにおける配信活動

・ プロモーション / マーケティング支援活動（商品PRやプロモーション起用）等

■株式会社 岩手めんこいテレビ

本社〒020-0866

岩手県盛岡市本宮5丁目2番25号

開局1991年（平成3年）4月

代表者 代表取締役社長 高嶋昇

公式サイトhttps://www.menkoi-tv.co.jp/

株式会社岩手めんこいテレビ（MIT）は、岩手県を放送エリアとするテレビ放送局です。岩手県内の

ニュースを伝える「mit Live News」や今年10月で放送30年となる人気番組「山・海・漬」、タレン

トの河合郁人さんがMCを務める生放送番組「サタデーファンキーズ」などを制作放送しています。

■ユニバースプロダクション株式会社

本社〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町2-8-4

堀留アーバンビル6階

設立2022年7月

代表者 代表取締役 浦田英博

公式サイトhttps://unibirth.live/

ユニバースプロダクション株式会社は全国の放送局・新聞社などメディア会社と連携し、ご当地

VTuberによるエンターテインメント企画をメインに事業展開を行っています。

「Torch's（トーチズ）」について

Torch's

ユニバースプロダクション株式会社がプロデュースするご当地VTuberユニット「Torch's」は、各地域の放送局・新聞社と連携したご当地VTuberが集まったグループです。 配信活動だけではなく、イベントやCM・地元企業とのタイアップなど、バーチャルの世界を超えて各地域を盛り上げていきます。 ご当地を愛し、愛されるVTuberとして様々な縁を繋いでいき、日本中を盛り上げていくことを目指しています。

所属VTuber

・静岡新聞SBS公認VTuber「木乃華サクヤ」

・UTYテレビ山梨公認VTuber「山奈しずく」

・下野新聞社公認VTuber「栃宮るりは」

・FBC福井放送公認VTuber「歩音ティナ」

・OHK岡山放送公認VTuber「天晴ほかる」

・MRT宮崎放送公認VTuber「日向海フェニカ」

・チバテレ公認VTuber「房総なの」

・岩手めんこいテレビ公認VTuber「竜瞳ミリュー」