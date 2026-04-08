【梅小路ポテル京都】＜ホテル朝食の常識を変える＞ポテルなら、いつでも、どこでも、何度でも。「無限朝食」を4月15日（水）スタート。

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

※掲載イラストはイメージです。

【無限朝食とは】朝食時間内に無限にループできる、ポテルの“自由な朝ごはん”スタイルをさします。■いつでも（朝食の時間内ならいつでも）■どこでも（館内の可能な場所※でご自由に）■何度でも（何回ビュッフェを取りにきても）OK。レストランでの食事だけでなく、テイクアウトによってバリエーション豊かな朝食スタイルが実現します。※一部対象外エリアあり

株式会社JR西日本ホロニック(京都市下京区/代表取締役 長田一郎)が運営するUmekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都、以下「ポテル」／総支配人：松井美佐子）では2026年4月15日（水）より、朝食の常識が変わる「無限朝食」をスタートします。これまでの、時間も席も指定された朝食スタイルから、その日の気分にあわせて場所を選べ、朝食提供時間内なら「いつでも、どこでも、何度でも。」味わうことができる朝食に一新することにしました。もう席不足の心配はありません。その時の気分に合わせて場所を選べる「飛びぬけた自由度」。まさに、時間と空間から開放される、新朝食スタイルのはじまりです。

▽こう変わる！ 従来のホテルビュッフェと、ポテルの新朝食スタイルの比較

朝食は、ポテルの大切な「過ごし」の体験です

【新朝食スタイルとは】 従来のホテルビュッフェは、来店時間が決まっていたり、時間制限がある場合も多く、席はレストラン内で固定されます。ポテルの新朝食スタイルは、7:00～11:00（土日祝は10:00まで）の間、時間制限なくいつでも・何度でも出入り自由。また、お食事はレストラン内だけでなく、テイクアウトして館内のお気に入りの場所でお召し上がりいただけます。

ポテルでは、「もっとぽーっと過ごしたくなる滞在」をキーワードに、過ごしの体験価値を進化させてきました。なぜなら「ぽーっとする」ことは心身ともに癒される贅沢な時間ですし、そして「ゆったりとした過ごし」の体験は温かな記憶となり、次の日の活力にもなっていくからです。

そこでポテルがこれまでのホテル朝食の常識をくつがえす、新たな朝の過ごしを提案するのが、この「無限朝食」です。ポテルでは昨年（2025年7月）にも、朝食をもっとぽーっと、ゆっくりお召し上がりいただける体験にするために、朝食時間を11：00まで延長しました。もちろんすでに多くのお客様に喜んでいただいていますが…もっと、ぽーっとできないか！…と考え続けていたのです。いよいよ2026年4月15日（水）からはじまる、「ぽーっと」体験型の「無限朝食」。それには次の２つの特徴があります。

１.時間からの開放 ２.空間からの開放。それが「無限朝食」

時間からの開放

・朝食提供時間内であれば、いつでも朝食をお召し上がりいただけます。

・「お席のスタート時間」「ご利用時間制限」をなくします。

・下記時間内は「何度でも」朝食メニューをお楽しみください。

【朝食時間】

平日7:00～11:00（10:30までビュッフェ台にお料理が並びます）

土日祝日7:00～10:00（9:30までビュッフェ台にお料理が並びます）

客室テラスでの朝食（AI生成イメージ）空間からの開放

・席不足の心配はありません。ポテル館内には自由に使える共有スペースがたくさんあります。その時の気分にあわせて場所を選んでお召し上がりください。

・テイクアウトボックスにお好きなお料理やフルーツ、スイーツを

入れて、持ち運ぶことができます。

※お食事はポテル館内に限ります。

ルーフトップテラスでの朝食（AI生成イメージ）

【おすすめ！お食事エリア】

景色を眺めながらのお食事、またはゆったりした空間やお気に入りの場所でお食事はいかがですか？

・ルーフトップテラス（東寺や京都タワーも望める開放感抜群のテラス）

・カフェポラム（大きな窓から明るい光が差し込み、梅小路公園の緑を感じられます）

・客室内や客室テラス（テラス前に広がる緑や季節の花々に癒されながらぽーっとモーニング）

（※テラスのないお部屋もございます）

・プレあわいの間：Park・Blank（2階のフリースペースでもゆったりお召し上がりいただけます）

「無限朝食」モデルコース

＜温泉宿のお風呂の楽しみ方に似て＞

無限朝食は、それはまるで温泉に何度も入って癒されるような楽しみ方だと私たちは考えています。

温泉宿の朝風呂のように。何度でも楽しみきってください＜4時間の朝食時間をどう使い尽くす？＞

11時まで（平日は11時まで）の朝食時間、最大4時間を体験し尽くす（使い尽くす）ためのモデルコースを作成してみました。

身体に優しい朝食をスタートしたあとに、少し散歩して、また味変で美味しいものを食べたり、心地いい場所でリラックスした後に、スイーツを自分の好きな場所でいただく。そんなゆったりした朝の時間はいかがでしょうか

平日なら朝食時間は11時まで。最大4時間ご利用いただけます

ポテルのすぐそばには、京都市内で大きい公園ベスト３に入る梅小路公園が広がり、朝活にも抜群のロケーションです。館外の自然はもちろん、館内のルーフトップテラスや客室テラスの景色にも癒されながら、ゆっくりと好きなものを楽しむ特別な朝を、味わってみてください。

（※朝食時間は平日11時まで、土日祝日は10時まで）

身体にやさしい、素材本来の旨味を堪能するメニューが新たに加わり、変わります。

素材の旨味を活かした新朝食（AI生成イメージ）カレーラボは、味変も期待できる（AI生成イメージ）

＜蒸篭（せいろ）蒸しや、こだわり野菜、高たんぱくで栄養豊かな朝食でエナジーチャージ！＞

素材本来の旨味を堪能する朝食をご提供します。蒸し料理や坂ノ途中のこだわり野菜、高たんぱく質な栄養を取り入れることができる、美山の卵や、蒸し鶏など。もっちりした美味しさの京都ブランド米の「ミルキークイーン」。バラエティ豊かな「カレーラボ」も出現します。カレーラボでの味変もお楽しみください。

体験型スイーツは、無限朝食のフィナーレ！

体験型スイーツ（AI生成イメージ）（AI生成イメージ）

朝食の最後のフィナーレに、「体験」と「スイーツ」はいかがでしょうか。自分で焼く串団子や、地元の名店「進々堂」のパン、自動で焼けるミニパンケーキや、季節のスイーツ、フルーツなど。フィナーレにふさわしい時間をお過ごしください。

ポテルの無限朝食を「大満喫するための秘訣」 3つのアイディア

ポテルの「無限朝食」を大満喫していただくための、秘訣を３つご提案します。

無限朝食だからこそ叶う、朝の満喫度合いを上げていきませんか？ポテルの様々なスペースや、近隣のくつろぎの場所に足を運びながら、無限朝食をあなたの朝活にも、ぜひ活用してみてください。

■大満喫するための秘訣 その１

＜温泉宿のように朝風呂２回案＞

～銭湯＆無限朝食体験！～

早起きして朝風呂のあとに朝食、という過ごし方っていいね、という人も多いはず。朝の時間が豊かになりますよね。そこで、さらにこの流れをもう１回、ループしてみませんか？

朝風呂後の早めの朝食の後に、もう１回、銭湯でサウナや入浴。そして最後にスイーツやフルーツのフィナーレを楽しむ。レストラン以外の場所で景色を眺めながら楽しむスイーツも、開放感たっぷりですよ。チェックアウトまでの時間。温泉宿のように何回もこの無限朝食のループを楽しみきってみてください。

【梅小路銭湯 ぽて湯 ご利用時間】

ご宿泊者 15:00～24:00、06:00～10:00

銭湯のみ利用 15:00～20:00（最終受付 19:30）

入浴料金（すべて税込）

大人（中学生以上）800 円

小学生 400 円

幼児 200 円

※宿泊者は銭湯を無料でご利用いただけます。

■大満喫するための秘訣 その２

＜朝ラン後の朝食、そしてお散歩も。梅小路公園案＞～リフレッシュ感がハンパない！～

ポテルの目の前にはどどーんと梅小路公園が広がっています。京都市内で大きい公園ベスト３に入る公園。朝食前にランニングや朝食後のお散歩にも抜群の好立地。朝の爽やかな空気を胸いっぱい吸いこんで深呼吸してリフレッシュ！身体を適度に動かしたあとの食事は格別です。食後にゆったり、今度はドリンク片手にお部屋のテラスなど、自然を感じながらのんびりスイーツタイムはいかがでしょう。レストランだけで朝の時間を終了するなんてもったいないくらいです。

■大満喫するための秘訣 その３

＜自分で淹れたコーヒーとパンを屋上で、案＞

～ぽーっとしながら、ほぉーっと息をつこう～

「朝食後はコーヒー！」と決めている方も多いのではないでしょうか。朝食をとったあと、改めてコーヒーとパンをもって（またはスイーツもごいっしょに）ルーフトップテラスでコーヒータイムはいかがですか？その時のコーヒーは、３階あわいの間で、自分で珈琲豆を挽いてドリップしたコーヒーを楽しんじゃいましょう。ポテルの朝食は何回取りにいってもいいから、コーヒー片手にポテル館内を探検するような気持ちで、自分の居心地のいい場所を探してみてください。そして、ぽーっとするホテル「ポテル」で、ほぉーっと息をつく時間。無限朝食ならではの楽しみ方をどうぞ。

ポテルの「無限朝食」概要

【開始時期】 2026 年 4月 15 日(水)～

【内 容】 いつでも、どこでも、何度でも。ポテルの朝食をお召し上がりいただけます（※）

（※朝食付きプランご宿泊者、朝食チケットご購入の宿泊者、下記朝食提供時間内。館内のご飲食に限ります）

【提供場所】 梅小路ポテル京都 レストラン

【朝食時間】平 日7:00～11:00（10:30までブッフェ台にお料理が並びます）

土日祝日7:00～10:00（9:30までブッフェ台にお料理が並びます）

【料 金】 大人：\4,500（税込）3歳～小学生未満：\2,250（税込）3歳未満：無料

※上記は正規料金です。（ご宿泊者は朝食割引料金の適用があります。日によって料金は異なります）

※ご宿泊者様以外のお客様も、お席に空きがある場合はご利用いただけます。

▽「ポテルの無限朝食がはじまります」はこちら(https://www.potel.jp/kyoto/information/530/)

梅小路ポテル京都 レストランについて

【営業時間】

〇朝食

平 日7:00～11:00 (食事提供は10:30まで)

土日祝7:00～10:00 (食事提供は9:30まで)

〇ランチ（土日祝のみ営業）

11:30～15:00

※最終入店13:30（L.O.14:30）

〇ディナー

17:00～21:00 (L.O. 20:00)

※掲載写真はすべてイメージです。

※AI等によるイメージ合成画像は、実際の装飾・人物・仕様とは異なる場合があります。

※メニュー内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※表示料金は消費税を含む総額料金を表示しています。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、以下のボタンよりご覧ください。

JRホテルメンバーズ :https://www.jrhotel-m.jp/app/WESTERポイント :https://wester.jr-odekake.net/wester_app/



■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

・レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストランの空席状況はこちらから

・宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

梅小路ポテル京都について

レストランの空席状況はこちらから :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

ポテルは「ポート(港)」と「ホテル」を組み合わせた造語。港のように価値ある出会いが行きかう場所から生まれる「ご縁」をつないで、まだ見ぬ京都へいざなう思いをこめたホテルとして、京都駅から1駅のＪＲ「梅小路京都西」徒歩約5分の場所に位置しています。周囲には緑豊かな梅小路公園、京都鉄道博物館、京都市水族館があり、アクセスの便に恵まれ、観光やビジネスに最適です。

館内では、宿泊者専用のさまざまなアクティビティ施設を提供しており、アルコールや軽食を楽しめるオールインクルーシブのサービスで、充実した過ごしの価値を体験いただけます。また、ホテルとしてはめずらしい「梅小路銭湯 ぽて湯」が併設されており、旅の疲れを癒しリラックスできます。そのほか、宴会場やイベントスペースも備えており、会議やセミナー、各種パーティーにもご活用いただけます。観光からビジネスまで幅広いニーズにお応えする充実の設備とホスピタリティで、皆様をお迎えいたします。

【本件のお問合せ先】

株式会社JR西日本ホロニック 営業企画担当：松井・岸田

E-mail：t-kishida@potel.jp

Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都）TEL：075-284-1146

公式HP: https://www.potel.jp/kyoto/