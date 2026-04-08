【新サービス】MBA知見×技術力で実現するCopilot Studio導入・内製化支援サービスを提供開始

Ragate株式会社

Ragate株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト、所在地：東京都中央区、代表取締役：益子竜与志）は、Microsoft Copilot Studioの導入から内製化定着まで一気通貫で伴走する「Copilot Studio導入・内製化支援サービス」の提供を開始いたしました。セキュリティ先行設計とKPI駆動の段階的導入プランにより、構想設計からPoC・本番展開・内製化定着まで、MBA知見とクラウド技術の専門性を融合した支援を提供します。

▶ (https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)サービス詳細・お問い合わせはこちら(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)

サービス提供の背景

生成AIやAIエージェント基盤への関心が高まる中、Microsoft Copilot Studioを活用した業務効率化の構想を持つ企業が急増しています。しかし、その導入推進においては多くの組織が共通の課題に直面しています。

DX推進室では、対象業務の選定基準やセキュリティガバナンスの整理に社内知見が不足しており、PoC計画すら策定できないまま導入検討が停滞するケースが見られます。情報システム部においては、DLPポリシーやEntra ID認証フローの設計知見が乏しく、セキュリティ構成やネットワーク分離要件を確定できないまま導入判断を迫られる状況が続いています。またプロジェクトマネージャーの立場では、PoCは完了したもののナレッジ品質や運用体制が未整備のまま全社展開を求められ、メッセージ消費量の予測やKPI設計の方法論なしに本番化判断を迫られるといった課題が顕在化しています。

ラーゲイトはこうした現場の課題に対し、MBA知見と高度なクラウド技術を融合した一気通貫の伴走支援により、企業のCopilot Studio活用を確実に成果へつなげます。

サービスの特徴

本サービスの主な特徴は以下の3点です。

具体的な支援内容

- セキュリティ先行のガバナンス設計DLPポリシーの設計とコネクタ分類の先行実施、Entra IDベースの認証フロー最適化、VNet統合によるネットワーク分離設計、監査ログとPurview連携の運用基盤整備を初期フェーズで確立。全社展開時の手戻りを防止します。- KPI駆動の段階的導入プラン高頻度・低リスクの問い合わせ業務からPoC開始し、解決率・エスカレーション率等のKPIで定量評価。成果確認後に対象業務を段階的に拡大するアプローチにより、低リスクかつ確実に成果を積み上げます。- 自走を見据えた内製化伴走ハンズオン型の技術移管プログラムを提供し、エージェント設計・ナレッジ管理の実践教育を実施。外部依存から脱却した自律的な運用体制の構築を支援します。

本サービスは「構想・設計」「開発・検証」「展開・内製化」の3フェーズで構成されます。

ラーゲイトの考察と今後の展望

- フェーズ1（構想・設計）DLP・認証・ネットワーク分離のセキュリティ基盤を先行確立し、対象業務の選定とナレッジ品質設計、導入KPIの定義を実施。後続フェーズを高精度で遂行するための基盤を構築します。- フェーズ2（開発・検証）対象業務に最適化したエージェントを構築しRAG・ナレッジソースを整備。TeamsでのPoC公開後、KPIで定量評価し未達領域を改善します。PoCは最短1ヵ月での稼働が可能です。- フェーズ3（展開・内製化）本番環境への段階展開と並行し、ハンズオン型技術移管プログラムでお客様チームへスキルを移管。自走型の運用体制を確立します。

AIエージェント活用の需要は今後も拡大が見込まれており、Copilot StudioはMicrosoft 365環境との高い親和性を背景に、エンタープライズ向けAIエージェント基盤として普及が加速すると予測されます。ラーゲイトは引き続き、「最新技術を大衆化する」というミッションのもと、企業のCopilot Studio活用を技術とビジネス双方の視点から支援してまいります。Azure OpenAI連携による高精度な回答生成基盤の構築支援や、Power Automateを活用した既存システム連携設計など、お客様のニーズに応じた柔軟な支援メニューを拡充していく予定です。

▶サービスの詳細・お問い合わせはこちら(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)

企業情報

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/89_1_3d0a2fe96007aae3cb7cb1cd7267f653.jpg?v=202604080751 ]- 定額制テクノロジーアドバイザリー支援(https://www.ragate.co.jp/service/tech-advisory)- DIGITAL PMI支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/digital-pmi)- AI駆動型クラウドマイグレーション支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/cloud-migration)- M&A ITデューデリジェンス支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/it-due-diligence)- 【AWS FTR認定取得】AX戦略策定から組織定着までの一気通貫伴走支援(https://www.ragate.co.jp/service/ax-strategy)- AIバイブコーディングで実現するMVP構築支援(https://www.ragate.co.jp/service/mvp-vibe-coding)- 成果報酬型RFP作成・ベンダー選定支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/rfp-vendor-selection)- 脆弱性診断・負荷試験ワンストップ支援(https://www.ragate.co.jp/service/security-load-testing)- Copilot Studio導入・内製化支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)