【アーバンスポーツのまち横須賀】「高校ストリートダンスグランプリ2026」決勝大会を開催しました！～細田学園高等学校の「The SEEK」が初優勝！～
3月28日（土曜日）に、横須賀市文化会館で「高校ストリートダンスグランプリ2026」決勝大会を開催しました。
決勝大会では、3回開催した予選大会を勝ち抜いたファイナリスト29 チームがパフォーマンスを披露し、大人数を活かしたダイナミックさとストーリー性のある演技で会場を魅了した細田学園高等学校（埼玉県）の「The SEEK」が初優勝しました。
「The SEEK」には、上地市長から優勝トロフィーが授与されたほか、副賞として協賛各社からの記念品に加えて、本市からは横須賀市ダンスプロジェクトシンボルキャラクターの「ダンシングペリー」のチャンピオンタオルを贈呈しました。
さらに、決勝大会には横須賀盛り上げ大使であるEXILE TETSUYAさんがサプライズゲストとして登場し、オープニングでの挨拶と表彰式での優勝チームへのプレゼンターを務めました。EXILETETSUYAさんからの出場者に向けたエールに、会場は一段と盛り上がりました。
決勝大会の概要
【日程】
令和8年3月28日（土曜日）
開場：13時00分 開演：13時30分 終了：18時00分
【場所】
横須賀市文化会館大ホール（横須賀市深田台50）
【ジャッジ・MC】
ジャッジ：O-SHIMA (BUTTER / STRUT / ZENITH)
HASE (Repoll:FX / RUNUP)、
ATZO (YO-BBO / PASSIONE / WAVE FAM JAPAN / WONDER 808 CREW)、
WINGZERO(FOUND NATION)
ちっひー（9stepper'z）、
MIZUE（杏仁豆腐 / Medical concierge I'moon）
MC：SUV（NAT）
【主催等】
主催：株式会社アドヒップ
共催：株式会社フルクラムスクワッド、横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会
開催結果
【参加者数】
21校29チーム（601名）
【入賞チーム】
優勝 The SEEK（FREESTYLE/細田学園高等学校）
第2位 Obsidian Thea（HIP HOP/白鵬女子高等学校）
第3位 DOHOPS（FREESTYLE/千葉県立幕張総合高等学校）
第4位 AWESOMEST（HIP HOP/叡明高等学校）
第5位 ”WARA"B-BOYZ（BREAKING/武南高等学校）
特別賞 Rasz（FREESTYLE/東京都立狛江高等学校）
特別賞 Lunaris Lea（FREESTYLE/武南高等学校）
特別賞 神奈川県立市ケ尾高等学校ダンス部（FREESTYLE/神奈川県立市ケ尾高等学校）
当日の様子
優勝チーム「The SEEK」
第2位チーム「Obsidian Thea」
第3位チーム「DOHOPS」
EXILE TETSUYA（大会オープニング）
上地市長からのトロフィー贈呈
大会リキャップ動画はこちらから
https://www.youtube.com/watch?v=9W4iXh8BJjw
関連リンク
・高校ストリートダンスグランプリ2026決勝大会ホームページ（アーカイブ）
（https://www.dancedelight.net/archive/578/）
・高校ストリートダンスグランプリ2026決勝大会イベントレポート
（https://www.dancedelight.net/report/586/）