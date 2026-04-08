【アーバンスポーツのまち横須賀】「高校ストリートダンスグランプリ2026」決勝大会を開催しました！～細田学園高等学校の「The SEEK」が初優勝！～

横須賀市

3月28日（土曜日）に、横須賀市文化会館で「高校ストリートダンスグランプリ2026」決勝大会を開催しました。

決勝大会では、3回開催した予選大会を勝ち抜いたファイナリスト29 チームがパフォーマンスを披露し、大人数を活かしたダイナミックさとストーリー性のある演技で会場を魅了した細田学園高等学校（埼玉県）の「The SEEK」が初優勝しました。

「The SEEK」には、上地市長から優勝トロフィーが授与されたほか、副賞として協賛各社からの記念品に加えて、本市からは横須賀市ダンスプロジェクトシンボルキャラクターの「ダンシングペリー」のチャンピオンタオルを贈呈しました。

さらに、決勝大会には横須賀盛り上げ大使であるEXILE TETSUYAさんがサプライズゲストとして登場し、オープニングでの挨拶と表彰式での優勝チームへのプレゼンターを務めました。EXILETETSUYAさんからの出場者に向けたエールに、会場は一段と盛り上がりました。

決勝大会の概要

【日程】

令和8年3月28日（土曜日）

開場：13時00分 開演：13時30分 終了：18時00分

【場所】

横須賀市文化会館大ホール（横須賀市深田台50）

【ジャッジ・MC】

ジャッジ：O-SHIMA (BUTTER / STRUT / ZENITH)

HASE (Repoll:FX / RUNUP)、

ATZO (YO-BBO / PASSIONE / WAVE FAM JAPAN / WONDER 808 CREW)、

WINGZERO(FOUND NATION)

ちっひー（9stepper'z）、

MIZUE（杏仁豆腐 / Medical concierge I'moon）

MC：SUV（NAT）

【主催等】

主催：株式会社アドヒップ

共催：株式会社フルクラムスクワッド、横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

開催結果

【参加者数】

21校29チーム（601名）

【入賞チーム】

優勝 The SEEK（FREESTYLE/細田学園高等学校）

第2位 Obsidian Thea（HIP HOP/白鵬女子高等学校）

第3位 DOHOPS（FREESTYLE/千葉県立幕張総合高等学校）

第4位 AWESOMEST（HIP HOP/叡明高等学校）

第5位 ”WARA"B-BOYZ（BREAKING/武南高等学校）

特別賞 Rasz（FREESTYLE/東京都立狛江高等学校）

特別賞 Lunaris Lea（FREESTYLE/武南高等学校）

特別賞 神奈川県立市ケ尾高等学校ダンス部（FREESTYLE/神奈川県立市ケ尾高等学校）

当日の様子

優勝チーム「The SEEK」第2位チーム「Obsidian Thea」第3位チーム「DOHOPS」EXILE TETSUYA（大会オープニング）上地市長からのトロフィー贈呈

大会リキャップ動画はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=9W4iXh8BJjw

関連リンク

・高校ストリートダンスグランプリ2026決勝大会ホームページ（アーカイブ）

（https://www.dancedelight.net/archive/578/）

・高校ストリートダンスグランプリ2026決勝大会イベントレポート

（https://www.dancedelight.net/report/586/）