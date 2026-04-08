【日本初の専門書出版記念】子どもの創造性を引き出す“没入型”感覚あそび「センサリープレイ」体験イベントを5月10日（日）に開催！

一般社団法人センサリープレイ協会

一般社団法人センサリープレイ協会（所在地：大阪市中央区、代表理事：尾本 沙菜江）は、2026年2月に発売された書籍『子どもの創造性を高める感覚あそび 「センサリープレイ」』（中央法規出版）の出版を記念し、2026年5月10日（日）、中央法規出版本社ビル（東京都台東区台東3-29-1 中央法規ビル）にて体験型イベントを開催いたします。本イベントでは、近年注目されている「センサリープレイ（五感を使った感覚あそび）」の本質である体験設計を、トークショー・実演・親子体験を通して実際に体感いただけます。

▪️なぜ今、センサリープレイなのか

近年、子どもの創造性や主体性の低下、デジタル機器への依存などが課題として挙げられる一方で、保育現場や家庭では「感覚あそびをしてもすぐに飽きてしまう」「遊びの広げ方がわからない」「準備や片付けが大変そうで一歩踏みでない」といった理由から、実践が広がりにくい現状もあります。

センサリープレイは、欧米を中心に広く実践されている、五感を使った教育アプローチの一つです。視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚といった五感を使いながら、子どもの「やってみたい」という内発的な興味を引き出します。しかし、本来の価値は単なる感覚あそびにとどまらず、身近な素材を活用しながら、「テーマ・空間・素材・環境」を組み合わせて構築する“世界観設計”にあります。

本イベントでは、子どもがその世界に没入する「世界観」まで設計された体験を実際に体感いただくことで、家庭や保育現場での実践につなげることを目的としています。

「ウミガメ」

米粉を使用

「春」

マカロニパスタを使用

「シロクマ」

泡と水を使用

「桜」

桜と炭酸水を使用

▪️イベント概要

イベント名：【書籍出版記念】家庭と保育に届けるセンサリープレイ体験イベント

日時：2026年5月10日（日）13:00～16:00（12:45開場）

会場：中央法規出版本社ビル 4階ホール（東京都台東区台東3-29-1）

主催：一般社団法人センサリープレイ協会

▪️プログラム内容

13:00～ トークショー＆感覚ベース実演（定員30名）

14:00～ 展示・物販（予約不要）

14:15～ 親子ミニイベント 第1部（6組限定）

15:00～ 親子ミニイベント 第2部（6組限定）

16:00 閉会

※親子イベントは1.5歳～6歳のお子さまが対象（要事前予約）

※トークショー＆感覚ベース実演は定員30名（要事前予約）

▪️イベントの特徴

単なる体験イベントではなく、「センサリープレイの本質」を理解できる構成となっています。

・五感を活用した没入型空間の親子体験

・子どもの主体性を引き出す導入設計の実演

・保育現場で再現可能なアクティビティ紹介

・書籍の内容をベースにした実践型プログラム

保育・療育関係者、玩具メーカーなど子どもに関わる事業者の皆様、また0歳から6歳のお子さまをお持ちのご家族の皆様にご参加いただけます。ぜひこの機会にご体験ください！



法人（保育施設・教育機関・企業等）の方は、無料にてご参加いただけます。

ご希望の方は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

メール：playdoughstory@gmail.com

▪️実績

日本におけるセンサリープレイの普及・体系化を行う専門団体として

・会員制センサリープレイ教室 会員数200名以上

・延べ参加人数 約1,500名以上

・認定講師 全国で23名が活動中

・講座受講生 全国で70名以上

・センサリープレイドーキット 累計800個以上販売

▪️代表コメント

一般社団法人センサリープレイ協会 代表理事 尾本 沙菜江

センサリープレイは、単なる遊びではなく、子どもの感覚と創造性を引き出す“体験設計”です。今回のイベントでは、SNSなどの写真だけでは伝わりきらない「本物のセンサリープレイ」を実際に体感いただけます。子どもたちの可能性を広げるきっかけとなれば幸いです。

▪️書籍情報

書名：子どもの創造性を高める感覚あそび「センサリープレイ」

出版社：中央法規出版

発売日：2026年2月

▪️一般社団法人センサリープレイ協会について

一般社団法人センサリープレイ協会(R)︎は、2024年に設立され、日本におけるセンサリープレイの普及と体系化を目的とする専門団体です。五感を活用した感覚あそびを、単なる遊びではなく「体験設計」として捉え、子どもの創造性・主体性を引き出す教育アプローチとして提唱しています。

現在、会員制センサリープレイ教室の運営や認定講師の育成、保育施設への導入支援などを通じて全国へ活動を展開しています。書籍出版や研修・イベントなども行い、家庭・保育現場の双方に向けて実践的な価値提供を行っています。

代表者：代表理事 尾本 沙菜江

所在地：大阪市中央区上本町西5丁目2-8 301

主な事業内容：

・センサリープレイ教室の運営

・認定講師の育成および資格講座の提供

・保育施設・教育機関への導入支援および研修

・イベント・ワークショップの企画・運営

URL：https://www.playdoughstory.com

Instagram：https://www.instagram.com/playdoughstory.re.em

▪️本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人センサリープレイ協会

担当：尾本

メール：playdoughstory@gmail.com