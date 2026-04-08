スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜アニメ「ワンパンマン」×「ログレス」コラボ開催！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/4/8(水)にアニメ「ワンパンマン」×「ログレス」コラボの開催などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ワンパンマン」のキャラクターがログレスに登場！

サイタマたちがログレスにやってくる！

ストーリークエストを進め、限定武器アバター「キングエンジン」などコラボだけの報酬をゲットしよう！

さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！

ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！

■ヒーローの力を見よ！「コラボ限定武器ガチャ」販売中！

「ワンパンマン」のキャラクターをモチーフとした、覇剣「サイタマ」 / 霊刀「ジェノス」 / 古代機「戦慄のタツマキ」を手に入れよう！

作中の演出をイメージしたスキル演出は必見！

同武器がラインナップした「1日1回無料ガチャ」も実施しているこの機会をお見逃しなく！

■「ログレスショップ」にて販売中！

「ログレスショップ」にて「ワンパンマン」のキャラクターをモチーフにした限定アバターセットや、ジョブ別の装備セットを販売！

ジョブ別の装備セットはアイテムレベルMAXで手に入るので、即戦力になります。

ログレスの冒険をもっと楽しんじゃおう♪

■「魔晶石購入キャンペーン」実施中！

魔晶石購入金額の合計が特定金額に達することで最大972個の特典魔晶石をプレゼント！

さらに、一定の購入金額で童帝のランドセルも手に入ります！

[期間]

コラボクエスト： 2026/4/21(火)23:59まで

魔晶石100個プレゼント：2026/4/22(水)メンテナンスまで

コラボ限定ガチャ：2026/4/22(水)10:59まで

1日1回無料ガチャ：2026/4/21(火)23:59まで

コラボショップ：2026/4/22(水)10:59まで

魔晶石購入キャンペーン：2026/4/21(火)23:59まで

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2604-onepunchman-collabo/

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■アニメ「ワンパンマン」について

アニメは第1期が2015年10月から、第2期が2019年4月から放送されていたが、第2期から約6年半を経て待望の第3期がスタート！

趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。3年間の特訓によりあらゆる敵を一撃（ワンパン）で無敵のパワーを手に入れたサイタマとジェノスをはじめとしたS級ヒーローたちが怪人に立ち向かっていく。

ある日、突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に幹部の子どもを人質に取られてしまったヒーロー協会。S級ヒーロー達が集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦が練られるが…。

公式サイト：https://onepunchman-anime.net/

権利表記：(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

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『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.