「補助金1分マッチング診断」をAI事業計画書自動生成「補助金AI」が無料公開 ── たった3問で申請可能な補助金を最大5件提案

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI事業計画書自動生成サービス「補助金AI」（https://hojokin.xyz）において、補助金1分マッチング診断（https://hojokin.xyz/tools/subsidy-match）を新たに公開しました。

補助金の「知っているけど申請できない」問題

中小企業庁「中小企業白書」によると、補助金・助成金の存在を認知している中小企業は多い一方で、実際に申請に至る企業は限定的です。その背景には「自社が対象になるのかわからない」「どの補助金が最適かわからない」「申請書類の作成が煩雑」といったハードルがあります。

特に小規模事業者にとっては、数十種類ある補助金・助成金の中から自社に合ったものを探し出すこと自体が大きな負担です。税理士や中小企業診断士に相談する手段はあるものの、気軽に試せる環境が不足していました。

「補助金1分マッチング診断」の3つの特徴- たった3問で完了: 業種・従業員数・活用目的の3つの質問に答えるだけ。1分以内に結果が表示されます- 最大5件の補助金を提案: 回答内容に基づき、申請可能性の高い補助金を最大5件マッチング。採択確率の目安・必要書類数・申請期間まで一覧で表示します- 事業計画書AIへのシームレスな連携: マッチングした補助金をそのまま選択し、補助金AIの事業計画書自動生成機能で申請書類の作成に進むことができますご利用方法- 補助金1分マッチング診断（https://hojokin.xyz/tools/subsidy-match）にアクセス- 業種・従業員数・活用目的の3つの質問に回答- マッチングした補助金の一覧（採択確率・必要書類数・申請期間）を確認今後の展開

補助金AIでは今後も、中小企業の資金調達における情報格差の解消を目指し、補助金の検索から申請書類の作成までを一気通貫でサポートする機能の開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business