【ちえうみPLUS】国語辞典編纂者・飯間浩明さんがさまざまなジャンルの第一線を走り続ける人々に迫るインタビュー企画「つらぬく人」に登場。
【つらぬく人】
飯間浩明（国語辞典編纂者）
https://chieumiplus.com/article/tsuranuku-iimahiroaki(https://chieumiplus.com/article/tsuranuku-iimahiroaki)
「つらぬく人」--。第11回に登場するのは、国語辞典編纂（へんさん）者、飯間浩明（いいま・ひろあき）さん。『三省堂国語辞典』の編纂者として、辞書に載せる言葉を集め、記録しながら日本語の奥深さについて日々発信しておられます。また自身のXアカウントでは、大みそかの「NHK紅白歌合戦」を視聴中に気になった言葉を、リアルタイムで拾いながら記録していく「言葉の用例採集」が毎年注目を集めています。「ら抜き言葉」や造語、若者言葉など「言葉」があふれる世の中で、私たちはその正誤だけに厳しく目を向けてしまいがちです。言葉との向き合い方について、飯間さんにお話を伺いました。
【筆者プロフィール】
飯間浩明 （いいま・ひろあき）
1967年、香川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。2005年から『三省堂国語辞典』の編集委員を務める。現代日本語研究のため、活字や放送、インターネット、街の中などから日本語の用例採集を続ける。2016年から『朝日新聞』で「街のB級言葉図鑑」を、2017年から『毎日小学生新聞』で「日本語どんぶらこ」を連載中。著書に『日本語どんぶらこ ことばは変わるよどこまでも』（毎日新聞出版）、『日本語はこわくない』（PHP研究所）、『ことばハンター』（ポプラ社）、『つまずきやすい日本語』（NHK出版）ほか。編著に『様子を描くことばの辞典』（ナツメ社）、『小学館四字熟語を知る辞典』（小学館）ほか。
X（旧ツイッター）アカウント: https://x.com/IIMA_Hiroaki/
これまでの「つらぬく人」一覧
https://chieumiplus.com/tags/tsuranuku
「つらぬく人」
さまざまなジャンルの第一線を走り続ける人々に迫るインタビュー企画
■「ちえうみPLUS」とは
学びと実践を深める新しい仏教メディア
仏教・宗教・信仰に携わるさまざまな人と手をとり、「連載」「インタビュー」「寄稿・コラム」「ブックレビュー」などの企画や、イベント・動画配信等を通じて多方面から仏教の智慧を世に発信している。
URL：https://chieumiplus.com/
■「ちえうみ」とは
【サービス名の由来】
「ちえうみ」は、仏教語の「智慧海」に由来。「深く経蔵に入って、智慧海のごとくならん」(華厳経浄行品)の経文の一節より、“どこまでも広く深い、海のような如来(仏)の智慧”が溢れる場をめざしている。
ちえうみ特設サイト
URL：https://special.chieumi.com/
ちえうみPLUS
URL：https://chieumiplus.com/
電子書店「ちえうみ」
URL：https://chieumi.com/
公式アカウント
◆X（旧Twitter）公式アカウント
ID：@chieumi1003（https://twitter.com/chieumi1003）
◆Facebook公式ページ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088426372377
◆Instagram公式ページ：https://www.instagram.com/chieumi1003/
◆YouTube：https://www.youtube.com/@chieumi1003
◆TikTok：https://www.tiktok.com/@chieumi1003
【会社概要】
株式会社佼成出版社
TEL：03-5385-2311（代表）／FAX：03-5385-2395
〒166-8535 東京都杉並区和田2丁目7－1 普門メディアセンター
URL：https://kosei-shuppan.co.jp/