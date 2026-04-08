スタディチェーン株式会社

【入塾金無料キャンペーン実施のお知らせ】公大合格特化塾が2026年4月15日まで入塾金無料キャンペーンを実施



大阪公立大学合格を目指す受験生を対象に、入塾金無料キャンペーンを4月15日まで実施― 戦略設計型受験指導で大阪公立大学合格を実現



スタディチェーン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹本明弘）は、大阪公立大学の対策に特化した学習管理型予備校「公大合格特化塾」において、2026年4月15日（水）まで入塾金無料キャンペーンを実施していることをお知らせいたします。



公大合格特化塾ページ

https://medicalcoach.jp/omu-pass-school



キャンペーン概要



公大合格特化塾では、大阪公立大学合格を目指す受験生を応援するため、期間限定で入塾金無料キャンペーンを実施しています。



■ キャンペーン内容

・入塾金が完全無料（通常発生する入塾金が0円）



■ 対象

・大阪公立大学合格を目指す高校生・既卒生



■ キャンペーン期間

・2026年4月15日（水）まで



■ お申し込み方法

・公大合格特化塾公式サイトよりお問い合わせください

https://medicalcoach.jp/omu-pass-school



公大合格特化塾について



公大合格特化塾は、大阪公立大学の対策に特化した学習管理型予備校です。



偏差値や現状の学力に依存しない「戦略設計型受験指導」によって、多くの大阪公立大学合格者を輩出してきました。



受験業界では、

・とにかく勉強時間を増やす

・参考書を大量にこなす

・過去問を繰り返す

といった"量依存型"の学習が一般的です。



しかし実際には、合否を分けるのは学習量そのものではなく、

・どの順番で取り組むか

・どの領域を優先するか

・どのタイミングで演習に入るか

・どの基準で軌道修正するか

といった戦略的意思決定です。



公大合格特化塾の指導方針



公大合格特化塾では、大阪公立大学の入試傾向を徹底的に分析し、合格に必要な得点構造を可視化します。



その上で、志望校から逆算した学習ロードマップを一人ひとりに作成し、限られた時間の中で最大効率を出すための戦略を設計します。



■ 公大合格特化塾の特徴

・大阪公立大学の入試傾向・出題パターンに特化した指導

・志望校逆算型の個別学習ロードマップ作成

・得点構造分析に基づく優先順位設計

・週次の進捗管理と高速改善サイクル

・合格最低点との差を可視化する独自メソッド



なぜ「戦略設計型」なのか



多くの受験生が伸び悩む理由は、努力が足りないからではありません。「何を、どの順番で、どの基準で進めるか」が曖昧なまま走ってしまうことにあります。



公大合格特化塾では、学力を上げる前に、まず戦略を設計します。

・現状分析：現時点の学力と大阪公立大学合格に必要な学力の差を正確に把握

・目標分解：大阪公立大学の合格最低点を科目別・分野別に分解

・優先順位設計：伸びしろが大きく、得点効率の高い領域から着手

・進捗管理：週次の学習進捗を定量的に管理し、遅れを即座に検出

・高速改善：データに基づく軌道修正で、常に最適な学習計画を維持



このプロセスを再現可能なフレームとして体系化し、大阪公立大学合格を目指す学習者一人ひとりに最適化しています。



入塾金無料キャンペーンの背景



本キャンペーンは、大阪公立大学合格を目指しているものの「どこから手をつけていいかわからない」「今の学習方法で本当に間に合うのか不安」という受験生に、戦略設計型の受験指導を体験していただく機会として実施しています。



受験勉強において最も重要なのは、早い段階で正しい戦略に出会うことです。学習の方向性が定まれば、努力はすべて合格に直結する力に変わります。



今回のキャンペーンを通じて、一人でも多くの受験生が「自分は大阪公立大学に合格できる」という確信を持てる環境を提供したいと考えています。



今後の展開



公大合格特化塾では、今後も以下のようなコンテンツ・サービスを展開してまいります。



・大阪公立大学の科目別攻略法の公開

・合格者の学習戦略事例の紹介

・大阪公立大学入試の最新傾向分析

・AI活用と受験戦略の融合による指導の高度化



単なるノウハウ提供ではなく、「合格までの思考構造」を公開することが、公大合格特化塾の情報発信方針です。



塾長メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘」





代表メッセージ



受験は、単なる知識量の勝負ではありません。

どれだけ長時間机に向かったかでもなく、どれだけ参考書を解いたかでもありません。



本質は、戦略と意思決定の質にあります。



逆転合格という言葉は、ときに奇跡のように語られます。しかし私たちは、逆転を"偶然"だとは考えていません。逆転とは、現状を正確に分析し、目標との差を分解し、優先順位を設計し、実行し、修正し続けた結果として起こる、極めて論理的な現象です。



多くの受験生が伸び悩む理由は、努力が足りないからではありません。

「何を、どの順番で、どの基準で進めるか」が曖昧なまま走ってしまうことにあります。



逆転合格特化塾では、学力を上げる前に、まず戦略を設計します。

志望校から逆算し、得点構造を分析し、合格最低点との差を可視化し、限られた時間の中で最大効率を出すためのロードマップを描きます。



そしてそのロードマップを、実行可能な日々の行動レベルまで落とし込みます。

戦略は、実行できなければ意味がありません。

だからこそ、思考と行動を結びつける設計にこだわっています。



私たちが目指しているのは、単に志望校に合格させることではありません。

「自分は変われる」と本人が実感する瞬間をつくることです。



逆転合格とは、偏差値が上がること以上に、

自分の可能性に対する認識が変わることだと考えています。



情報が溢れる時代だからこそ、本当に必要なのは"選択と設計"です。

受験という挑戦を通じて、努力を構造化し、戦略に変え、結果に結びつける。



そのプロセスを社会に共有し続けることが、私たちの使命です。



逆転合格は、特別な人だけに起こる現象ではありません。

正しい設計に出会えた瞬間から、人は変わり始めます。



その変化の起点を、これからもつくり続けていきます。



運営会社・関連サービス



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