日本企業のインド市場進出を支援するSoJapan。倉敷紡績株式会社（クラボウ）のインド市場開拓を支援

株式会社SoJapan

日本企業のインド市場進出を支援する株式会社SoJapan（本社：京都府、以下「SoJapan」）は、倉敷紡績株式会社（本社：大阪市、以下「クラボウ」）のインド市場における販路開拓プロジェクトを支援し事例記事を公開したので、お知らせいたします。

■背景・課題

クラボウは1888年創業の老舗繊維メーカーであり、繊維事業を中心に化成品、環境メカトロニクス、エレクトロニクス、バイオメディカルなど多角的に事業を展開しています。同社は成長市場であるインドへの進出を目指し、これまで現地展示会への出展を通じて引き合いの獲得に成功していました。しかしながら、展示会後のフォローアップや受注に至るまでのプロセスに課題を抱えており、具体的には以下の点が障壁となっていました。

■SoJapanによる支援内容

- インド市場特有の商習慣に対応したコミュニケーション戦略の不足- 販売スキーム（商流・取引条件設計）が未整備- 難燃素材における現地規格・試験・採用プロセスへの理解不足

SoJapanは「調査で終わらない」をコンセプトに、市場調査からマーケティング戦略策定、現地パートナー開拓、展示会出展・営業代行まで、日本企業のインド進出を一気通貫で支援しています。インド現地に拠点を持ち、日本語・英語・ヒンディー語に対応した専門チームが「現地で人と会い、試して、売る」実行型の支援を提供しています。

本プロジェクトでは、以下の3つのフェーズでクラボウのインド市場開拓を支援しました。

インドの展示会での様子１．市場分析フェーズ

狙うべき業界・用途の絞り込み、競合状況・価格帯・商流の調査を実施し、インド市場に最適化した提案ストーリーを作成しました。

２．現地調査フェーズ

ワークウェア展示会への参加、NITRA（Northern India Textile Research Association）への訪問など、現地のリアルな声を収集し戦略に反映しました。

３．実行支援フェーズ

現地での顧客開拓、商談創出、展示会運営サポートを通じ、クラボウの製品をインド市場に届ける実行面をサポートしました。また、現地で有力なパートナーを実際に見つけて、営業開拓や現地の市場動向、規制等の最新動向を入手できる体制を構築しました。

本プロジェクトの事例記事

https://india-marketing.jp/project/kurabo/

■今後の展望

今後は、インド現地の商流に合わせた販売スキームの具体化を進めるとともに、ワークウェア、カジュアルアパレル、ホームインテリア領域での販路拡大を目指します。SoJapanは引き続き、案件化から受注までの導線強化を支援し、クラボウのインド事業の成長を後押ししてまいります。

■株式会社SoJapanについて

株式会社SoJapanは、日本企業のインド市場進出をワンストップで支援する専門企業です。商社でのインド現地駐在経験や日系ブランド立ち上げ経験豊富なメンバーを中心に消費者調査・マーケティング戦略策定・現地パートナー開拓・展示会出展・営業代行・テストマーケティングまで、「調査で終わらない」実行型の進出支援を提供しています。

所在地：京都府京都市

事業内容：

・インド市場進出支援、マーケティング支援、

・FSSAI規制対応支援

・自社ブランド開発・販売

Webサイト：https://india-marketing.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社SoJapan

E-mail：info@sojpn.com

電話番号：050-1793-9543