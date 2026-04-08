【くろがね工作所】健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500））に認定

株式会社くろがね工作所

株式会社くろがね工作所（住所：大阪市西区新町一丁目4番24号 代表取締役社長：田中 成典）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500））」に認定されました。

取り組み2年目での「ブライト500」認定

健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組む企業を評価・認定する制度です。近年は申請企業が増加し、「ブライト500」に認定されるハードルは年々高まってきている中、当社は取り組み2年目にして認定を受けました。

従業員の健康を第一に ～当社の健康経営施策～

当社は「全従業員が心身共に健康で安心して働くことが出来る企業の実現」を健康経営課題とし、以下の重点施策を掲げ、健康経営を推進しています。

重点施策

1．健康診断100%受診と受診後フォローの実施

2．生活習慣病・メンタルヘルス対策

(健康保険組合との協同での健康指導、健康増進プログラムとしての卒煙プログラムの取り組み)

3. 長時間労働の削減

(働き方改革による効率的な労働と多様な働き方の推進)

4．病気の治療と仕事の両立支援

5．育児・介護と就業の両立支援

6．女性の健康保持・増進に向けた取り組み

7. 労働災害の撲滅

「明るく、楽しく、元気よく」を合言葉に

くろがね工作所では、従業員の心身の健康維持・増進を最優先に考え、「明るく、楽しく、元気よく」働くことができる、活力ある職場環境づくりに取り組んでおります。

今後も各種健康施策の実施や、働き方改革の推進を通じて、従業員一人ひとりのウェルビーイング（心身の健康と幸福）の実現を目指してまいります。

次の100年に向けて従業員とともに

当社は2027年3月に創立100周年を迎えます。「人と環境にやさしい空間創造」という企業理念のもと、社員一人ひとりのウェルビーイングの推進に努めながら、オフィス家具事業では新しい働き方をサポートし、ホームライフ事業では学習デスクを通じて子どもたちの学びの空間づくりに貢献してまいりました。

これからの100年も、社員一人ひとりの健康と幸福と、すべての人が心地よく過ごせる「空間創造」を通じて、企業の持続的な成長を追求してまいります。

くろがね工作所のサステナビリティ方針 :https://www.kurogane-kks.co.jp/corporate/sustainability.html創立100周年記念特設ページ :https://www.kurogane-kks.co.jp/100th/

●お問い合わせ先

株式会社くろがね工作所 経営管理本部 経営企画室

TEL 06-6538-1010

ホームページ：https://www.kurogane-kks.co.jp/

くろがね工作所は「人と環境にやさしい空間創造」の理念に基づき、お客様の満足、地球環境などに配慮した製品とサービスをつうじて、社会に貢献します。