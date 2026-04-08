RIM.ARK(リムアーク) 10th Anniversary Installation / Exhibitionを4/8－4/10に開催

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランド「RIM.ARK（リムアーク）」は、2026年でブランド設立10周年を迎えます。

これを記念して、展示会とインスタレーションを融合した特別なイベントを、東京・原宿の商業施設 原宿クエストの「THE HALL」にて開催。これまでのクリエイションを可視化し、ブランドの世界観を体感いただける空間を創出します。

日時：4月8日(水)-4月10日(金)

住所：THE HALL B1(東京都渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエストB1F)

会場では、近年RIM.ARKのビジュアルを手がけてきたPARK SUTHERLAND アートディレクター・畔柳仁昭氏の撮影ディレクションのもと、写真家・松原博子氏による2026年秋冬コレクションの写真を展示します。

2026年秋冬コレクションのモデルには清水朱里氏を起用。凛とした強さ、知性、品格。揺るぎない「芯」を体現し、ブランドが描くこれからの女性像を象徴します。

さらに本イベントでは、過去10年分のVisual Book をご覧いただける他、2026年秋冬の最新コレクションの展示、先行オーダーも承ります。

最新コレクションには、この10年間で特に好評だったリバイバルアイテムも登場。

これまでの歩みを振り返りながら、今の感性で再構築した特別なラインナップをご紹介します。

また、ご来場いただいたお客様へのノベルティには、スイスを拠点にニューヨークやドイツなど、世界を舞台に活躍中のイラストレーター“SAYORI WADA”氏の描き下ろしたグラフィックのトートバッグと、10年間のビジュアルをまとめたアーカイブブックもご用意。ディレクター中村真里の想いを収めた特別な一冊をお届けします。

【 Special Novelty 】

10th Archive book

SAYORI WADA Collaboration bag

ノベルティは無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

【 Installation / Exhibition詳細 】

◼2026.4.8(Wed) Press Preview

15:00-21:00（最終入場20:00）

◼︎2026.4.9(Thu) Press &Free Entry

10:00-17:00 Press Preview（最終入場16:00）

17:00-21:00 Free Entry (最終入場20:00)

◼︎2026.4.10(Fri) Free Entry

10:00-20:00（最終入場19:00）

＜THE HALL＞

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエストB1F

【 RIM.ARK ディレクター中村 真里コメント 】

過去10年間、強い意志をもって、ファッションを通じて女性に力を与えたいという願いとともに、このブランドを追求してきました。



その想いを体現してくださるお客様と分かち合ったひとときは、何ものにも代えがたい、かけがえのない時間です。



RIM.ARKという存在がもたらしてくれた、かけがえのない時間。



季節や年月を超えて愛することができる服。

着るほどに身体と心になじみ、ともに年を重ねていく服。



タイムレスというブランドフィロソフィーのもと、私たちは“目新しさ”よりも“蓄積”を提案してきました。



RIM.ARKはこれまで、写真やVisual Bookを通して、毎シーズンの世界観を表現してきました。

人の心を動かすという点において、写真とファッションには共通する力が宿っていると信じています。



人にどう見られるかではなく、自分の心が動かされたものを選ぶこと。

その積み重ねが、自分らしさを形づくっていくのだと思います。



10年という時間を振り返ることは、これまでの自分と向き合うこと。

そして同時に、これからの時間をどう生きていくかを静かに問いかけることでもあります。

RIM.ARKを形づくるすべての出会いと、その背景にある大切な時間に、心より敬意と感謝を申し上げます。

【 About “RIM.ARK” 】

“RIM.ARK” PHILOSOPHY

凛とした強さ、知性、品格。揺るぎない「芯」。

RIM.ARKが目指すのは、自立した女性の美しさを引き立てる服。

無駄を削ぎ落としたシンプルでミニマルなデザイン。

ものづくりの息吹が感じられる素材、立体的なシルエット。

トレンドにとらわれない、タイムレスで本質的なアイテムを通して

纏う人の内面的な豊かさを表現したいと考えます。

それは、季節も年月も超えて愛することができる服。

着るほどに身体と心になじみ、ともに年を重ねることができる服。

RIM.ARKの「芯」が心のどこかに響いて手に取ってくださった方に

長く大切に着続けていただけるような服を。

RIM.ARK HP： https://rim-ark.jp/

RIM.ARK ONLINE STORE : https://rim-ark.jp/index.html

RIM.ARK Instagram ＠rim.ark

RIM.ARK APP： https://yappli.plus/rimark_release

＜会社概要＞

・名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・創業： 2000 年 3 月

・代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/(https://www.baroque-global.com/)