兼松、ドイツIngpuls Medicalと「Medtec Japan」に共同出展―医療機器向けNi-Ti合金ソリューションを紹介

兼松株式会社

兼松株式会社は、2026年4月21日(火)～23日(木)まで東京ビッグサイトにて開催される医療機器の設計・製造に関する展示会「Medtec Japan」において、ドイツの Ni-Ti合金メーカーであるIngpuls Medicalと共同出展します。

Ingpuls Medicalは、合金設計から溶解、インゴット製造、材料加工に至るまで、製造プロセス全体を一貫して厳格に管理しており、医療機器業界の厳しい要求に応えるプレミアムグレードのNi-Ti合金を提供しています。チューブ、ワイヤー、シート、粉末など多様な製品ラインナップを有し、高い清浄度と安定した品質を備えた材料生産を強みとしています。

兼松は材料の販売にとどまらず、医療機器開発の初期段階からお客さまと連携し、設計や加工検討を含めたソリューション提供に注力しています。

本展示では、Ingpuls Medicalの高品質Ni-Ti合金材料と、兼松の開発支援体制を組み合わせた取組みをご紹介します。

■開催概要

展示会名：Medtec Japan(https://medtecjapan.com/for-exhibition/)

会期：2026年4月21日（火）～23日（木）

時間：【展示会】10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 東７ホール(https://www.bigsight.jp/visitor/access/)

ブース番号：411

入場方法：公式ウェブサイトからの事前登録

本展示会は事前登録制となっております。スムーズな入場のため、公式サイトより事前登録のうえご来場ください。

▶事前登録はこちら(https://medtecjapan1.jmb0.com/2026/form.cgi?lang=ja)

【お問い合わせ先】

兼松株式会社 特殊鋼貿易部第二課

teb2@kanematsu.co.jp