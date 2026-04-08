GWは新たなアフタヌーンティー体験を。中国料理「大観苑」が贈るチャイニーズ・アフタヌーンティー

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

中国料理 大観苑「大観苑 アフタヌーンティーセット」

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/taikanen/afternoon/

ホテルニューオータニ（東京）の中国料理「大観苑」では、本格的な点心とスイーツ、中国茶をお愉しみいただける「大観苑 アフタヌーンティーセット」を、土・日・祝日限定で3月より販売いたしました。日々の慌ただしさを忘れてゆったりと過ごしたいゴールデンウィークの昼下がりは、ひと味違った‟新感覚”のアフタヌーンティーで和やかなときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

中華粥に点心、スイーツまで。王道の美味しさが一堂に集結

「王道主義」を掲げる中国料理「大観苑」のアフタヌーンティーセットは、定番の飲茶はもちろん、海老のチリソース煮や和牛のやわらか煮込みなど、数々の美食家を魅了してきた定番メニューを特別にひとくちサイズでご用意。色とりどりの多彩なメニューを少しずつお愉しみいただける、アフタヌーンティーの醍醐味を引き出したラインアップです。

中華風チョップドサラダは、ピリ辛のアクセントが食欲を引き立てる、最初のひと口にふさわしい一皿です。さっぱりとした味わいをお愉しみいただいたあとは、「和牛のやわらか煮込み」を。濃厚な味わいと、ほろりとした口あたりが魅力の逸品が、ワンランク上のティータイムを演出します。

枸杞子と干し貝柱入りおかゆ

さらに、いま話題の“中華粥”にも注目を。「枸杞子と干し貝柱入りおかゆ」は、薬膳として古来より重宝されてきた枸杞子（乾燥させた「クコの実」）、干し貝柱が味わいに深みを添える一品です。クレオパトラが愛したとも言われる枸杞子を使用した「大観苑」ならではの中華粥で、罪悪感なく“アフタヌーンティー”をご堪能ください。

魅惑の点心も、色々なものを少しずつ。‟アフタヌーンティー”ならではの中華の愉しみ方

叉焼入りまんじゅう

多彩に並ぶ点心も、「大観苑 アフタヌーンティー」の魅力の一つ。熟練の点心師の繊細な技術が詰まった手作りの品々は、それぞれ多彩な味わいをお愉しみいただけます。もちっとした皮とプリプリ食感の海老のコントラストが楽しい「海老蒸し餃子」や、歯ごたえと広がる旨みをお愉しみいただける「野菜焼売」、さらにコク深く濃厚な味わいがアクセントとなる「叉焼入りまんじゅう」など、多彩な点心が顔を揃えます。

もちろん「アフタヌーンティー」に欠かせないスイーツもご用意しています。中国料理「大観苑」で長年、多くの食通たちから愛されてきた王道の品々をラインアップした一皿は、大満足の締めくくりになること間違いなし。メロンの甘みとさっぱりとした杏仁の香りの調和が根強い人気の「杏仁プリン」や、濃厚な胡麻の味わいともちもち食感を愉しむ「胡麻あんきな粉もち」など、それぞれに個性が際立ち、中国茶とも相性抜群です。

【大観苑 アフタヌーンティーセット】

中華風チョップドサラダ

海老のチリソース煮

和牛のやわらか煮込み

小籠包

叉焼入りまんじゅう

海老蒸し餃子、黒毛和牛焼売、野菜焼売

枸杞子と干し貝柱入りおかゆ

チャイニーズスイーツ

※飲茶は変更となる場合がございます。

※中国茶は下記よりおひとつお選びいただけます。（ジャスミン茶はサービス）

・特級阿里山烏龍茶（トッキュウアリサンウーロン茶）

・龍井茶（ロンジン茶）

・日月潭紅玉紅茶（ニチゲツタンコウギョク紅茶）

‟王道主義”を掲げる中国料理「大観苑」

1964年の開店以来、多くの美食家に愛されてきた本格上海料理「大観苑」。ホテルならではの格調高い店内にある全面フルハイトの窓からは、 眼下に広がる1万坪の日本庭園や迎賓館、さらには東京タワーまでも一望することができます。穏やかなゴールデンウィークの昼下がりは、ひと味違うアフタヌーンティーでゆったりと語らいのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

中国料理「大観苑」

『大観苑 アフタヌーンティーセット』



[期間]通年

[時間]土・日・祝日 14:00／14:30／15:00

[料金]\7,700 ※サービス料別

[店舗]中国料理「大観苑」

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン16階

[ご予約・お問合せ]Tel: 03-3238-0030（中国料理「大観苑」直通）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/taikanen/afternoon/