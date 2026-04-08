韓国のメラニンケアブランド『ララピンク』導入！脱毛・肌管理サロン『リンリン』全国40店舗で3月中旬から先行予約開始！200件の予約枠完売！

株式会社リンリン

全国52店舗で脱毛×肌管理サロンを展開する株式会社リンリン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：泊 剛史）は、2026年4月から韓国のメラニンケアブランド『ララピンク』を導入しました。3月中旬から予約販売を開始し、約200件の予約枠が2週間で完売しました。

韓国で大人気の『ララピンク』がリンリンとパートナーシップを締結

『ララピンク』導入の背景

当社は、お客様の肌課題を総合的に解決する『トータルスキンケアブランド』を目指しており、専門性の高いスキンケアブランドと提携を進めています。その一環として、韓国のメラニンケアブランド『ララピンク』のサービスを開始した。全国40店舗の脱毛・肌管理サロン「リンリン」で4月からサービスを開始するため、3月中旬から予約販売を開始し、2週間で予約枠200件が完売しました。

『ララピンク』とは

今後は『リンリン』に加え『レグルスゼロ』にもララピンクを導入していく。

ララピンクとは、韓国発の「メラニン」に特化した皮膚科学ベースの最新色素沈着ケアプログラムです。顔やデリケートゾーンの黒ずみを、肌を傷つけずに低刺激な3ステップと専用LEDで透明感のある肌へ導きます。長期的な美しさをサポートし、美白・ハリ・肌を整えることが特徴です。

ララピンクは、唇、乳輪、VIO、脇、肘などの色素沈着が気になる部分に、肌のバリア機能を守りながらアプローチし、肌本来の自然なピンク色へ導きます。ダウンタイムがほとんどなく、施術直後から効果を実感しやすい点が大きな特徴です。

当社は、トータルスキンケアサービス提供企業として、店舗へ訪問が難しいお客様に対して、サロン品質のサービスを提供する訪問型美容サービス「リンリン・ゴー」や今回の『ララピンク』導入など、お客様が抱える肌の課題をいつでも・どこでも総合的に解決するソリューションを導入してまいりました。今後も新しいサービスを積極的に導入していきます。

リッシュプラスグループについて

リッシュプラスグループは、美容機器やドクターズコスメを企画・製造・販売を行っている株式会社リッシュプラスと脱毛×肌管理サロンとして女性専門サロン「RinRin（リンリン）」と男性専門サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」を全国５２店舗で展開している株式会社リンリンで構成されています。

- リッシュプラス：https://www.riche.co.jp/- 女性専門脱毛×肌管理サロン「RinRin（リンリン）」： https://happyrinrin.com/- 男性専門脱毛×肌管理サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」：https://reguluszero.jp/