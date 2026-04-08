「開業届出 漏れ発見ツール」をAI許認可ガイド「許認可ナビ」が無料公開 ── 業種を選ぶだけで必要届出を自動一覧化

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI許認可・届出ガイド「許認可ナビ」（https://kyoninka.xyz）において、開業届出 漏れ発見ツール（https://kyoninka.xyz/tools/filing-gap-finder）を新たに公開しました。

「届出漏れ」が招くリスク

法務局の登記統計によると、新設法人数は年間約15万社にのぼります。法人設立時に必要な届出は税務署への法人設立届出書だけではなく、業種や所在地によって労働基準監督署・ハローワーク・都道府県・保健所など複数の行政機関への届出が求められます。

飲食業であれば食品営業許可、建設業であれば建設業許可、人材派遣業であれば労働者派遣事業許可と、業種ごとに固有の届出が存在します。これらの届出には提出期限が設定されているものも多く、期限を過ぎると罰則や営業停止処分の対象となるケースがあります。しかし、必要な届出の全体像を把握すること自体が容易ではなく、特に初めて法人を設立する事業者にとっては見落としが生じやすい状況です。

「開業届出 漏れ発見ツール」の3つの特徴- 業種・所在地・従業員数の3項目で自動判定: 該当する届出を自動で一覧化。一つひとつ調べる手間を大幅に削減します- 提出先・期限・罰則を一覧表示: 各届出について、どの行政機関に・いつまでに・提出しないとどうなるかを一画面で確認できます- チェックリスト形式で進捗管理: 完了した届出にチェックを入れることで、未対応の届出が一目でわかりますご利用方法- 開業届出 漏れ発見ツール（https://kyoninka.xyz/tools/filing-gap-finder）にアクセス- 業種・事業所の所在地（都道府県）・従業員数を入力- 必要な届出の一覧（提出先・期限・罰則の有無）を確認し、対応状況を管理今後の展開

許認可ナビでは今後も、事業者が許認可・届出の全体像を正しく把握し、期限内に確実に手続きを完了できるよう、業種別ガイドや届出書類の作成支援機能の開発を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business