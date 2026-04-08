「商標リスクスコア診断」をAI商標検索サポート「商標ナビ」が無料公開 ── 商標名を入力するだけでリスクを0-100で即採点

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI商標検索・出願サポート「商標ナビ」（https://shohyo.xyz）において、商標リスクスコア診断（https://shohyo.xyz/tools/trademark-risk-score）を新たに公開しました。

商標出願前の「リスク把握」が不十分な現状

特許庁「特許行政年次報告書」によると、商標の出願件数は令和4年で約18万件にのぼります。一方で、出願された商標のうち一定数は拒絶査定を受けており、その理由の多くは既存商標との類似や一般名称に該当するケースです。

商標出願には出願料や弁理士への依頼費用が発生するため、拒絶されれば費用と時間が無駄になります。出願前に商標のリスクを把握しておくことが重要ですが、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）での類似調査は専門知識が求められ、事業者自身で正確に判断することは容易ではありません。

「商標リスクスコア診断」の3つの特徴- 商標名と業種を入力するだけ: 検討中の商標名と出願予定の業種（区分）を入力するだけで、リスクスコアを0～100の数値で即座に表示します- 4要素による多角的判定: 文字数の短さ（識別力の弱さ）・文字種の構成（ひらがな/カタカナ/英字等）・業種内での競合度・一般名称リスクの4つの観点から総合スコアを算出します- リスク要因ごとの解説付き: 総合スコアだけでなく、どの要素がリスクを高めているかを個別に表示。出願前の商標名の見直しに活用できますご利用方法- 商標リスクスコア診断（https://shohyo.xyz/tools/trademark-risk-score）にアクセス- 検討中の商標名と出願予定の業種を入力- リスクスコア（0-100）と4要素ごとの判定結果を確認今後の展開

商標ナビでは今後も、事業者が商標の出願前に十分なリスク評価を行えるよう、類似商標の自動検索機能や区分選択のガイド機能など、出願準備をサポートするツールの開発を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business