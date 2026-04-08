「アスベスト含有リスク診断」をAI解体費用シミュレーター「解体費用3秒診断」が無料公開 ── 築年数と構造を入力するだけでリスクを即判定

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI解体費用シミュレーター「解体費用3秒診断」（https://kaitai.xyz）において、アスベスト含有リスク診断（https://kaitai.xyz/tools/asbestos-checker）を新たに公開しました。

アスベスト事前調査の義務化と建物所有者の負担

2022年4月の大気汚染防止法改正により、一定規模以上の解体・改修工事ではアスベストの事前調査が義務化されました。国土交通省によると、2006年以前に建築された建物にはアスベストが使用されている可能性があり、対象となる建物は全国に多数存在します。

事前調査には専門業者への依頼が必要で、調査費用は建物の規模や構造により数万円から数十万円に及びます。さらにアスベストが検出された場合は除去工事が必要となり、解体費用が大幅に増加するケースもあります。しかし、自分の建物にアスベストが含まれている可能性がどの程度あるのかを事前に把握する手段は限られていました。

「アスベスト含有リスク診断」の3つの特徴- 築年数・構造・建材の3項目で即判定: 建築年、構造（木造/鉄骨造/RC造等）、使用建材を入力するだけで、アスベスト含有リスクをレベル別に表示します- 事前調査費用の目安を表示: リスクレベルに応じた事前調査費用の概算を提示。調査業者への依頼前に予算感を把握できます- 除去費用の概算も算出: アスベストが検出された場合の除去費用の目安も合わせて表示。解体費用全体の見通しを立てる材料となりますご利用方法- アスベスト含有リスク診断（https://kaitai.xyz/tools/asbestos-checker）にアクセス- 建物の築年数・構造・使用建材を入力- アスベスト含有リスクレベル・事前調査費用の目安・除去費用の概算を確認今後の展開

解体費用3秒診断では今後も、建物所有者が解体に関する正確なコスト見通しを持てるよう、地域別の解体費用相場データの拡充や、業者選定のサポート機能の開発を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business