HERALBONY ACADEMYが、1名から参加できるDE&I研修「スクール型 公開講座」を5月より提供開始

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー（岩手県盛岡市、代表取締役 Co-CEO：松田 崇弥、松田 文登、以下「ヘラルボニー」）は、法人向けに提供する体感型DE&I研修「HERALBONY ACADEMY」において、新たにビジネスパーソンを対象とした個人参加型の新プログラム「スクール型 公開講座」の本格展開を開始いたします。これまで、HERALBONY ACADEMYは約50社以上・5000名以上にDE&Iの体験型プログラムを法人向けに提供して参りました。この法人向けに展開してきたコンテンツをもとに個人向けにも展開を広げることで、DE&Iを自分ごと化し組織のアクションへとつなげる継続的なプログラム展開を広げてまいります。初回は5月25日(月)1DayEditionの開催です。

・「スクール型 公開講座」サイトURL

https://academy.heralbony.jp/school/

●提供開始の背景

多くの企業がDE&Iを推進する一方で、「社内だけでは議論が形骸化してしまう」「他社の実践事例を知る機会がない」といった課題を抱えています。

「HERALBON YACADEMY」はこれまで、企業ごとのカスタム研修を提供してまいりましたが、法人単位ではない個人での受講希望のニーズに応えるため、業界や立場の枠を越えた受講者が集まって一緒に学ぶ「スクール（学校）形式」を新たに導入しました。1名から参加可能なオープン型にすることで、組織の規模を問わず、志を同じくする仲間と共にDE&Iを前に進めるための土壌を耕します。

●本プログラムの特徴

特徴1：複数社で学ぶからこそ得られる“気づき”

異なる業界・職種・立場の参加者とともに学ぶことで、自社内だけでは見えにくい課題や可能性を捉え直すことができます。他者の実践や葛藤に触れることが、自分自身の問いを深めるきっかけになります。

特徴2：体験を通して、DE&Iを“知る”から“実感する”へ

講義だけでなく、ワークショップや対話を通して、多様性が活きる環境づくりの重要性を体感的に学びます。理解で終わらせず、明日からの行動につながるヒントやアクションまで落とし込みます。

特徴3：1名からでも、1日からでも参加できる、はじめやすい設計

企業として大規模な導入が難しい場合でも、1名から参加可能です。企業の担当者としてのお申し込みも、個人としてのお申し込みもどちらにも対応しているため、まずは小さく始めたい方にも参加いただけます。

●各セッション内容

3つのコースをご用意しています。それぞれご自身や組織の課題やニーズにあわせて選んでいただくことができます。

Course 1｜FUNclusion Session

“たのしい”からはじめる、インクルーシブな学びの入口

DE&Iに関心の高い人だけでなく、まだ距離のある人をどう巻き込むか。FUNclusion Sessionは、そんなDE＆I推進の悩みに向き合うためのプログラムです。講義とワークショップ、そしてオリジナルカードゲーム型ワークショップ「PEACE」を通して、ちがいがあることの面白さや、誰もが参加しやすい場づくりの大切さを、体験的に学びます。

Course 2｜DE&I 1Day Edition

1日で、DE&Iを自分ごと化する

DE＆Iを自分ごととして捉え、自分や組織にどう活かしていくかを考えたい方に向けたオリジナルプログラムです。講義とグループディスカッション、ボードゲーム型ワークショップを通して、多様な立場や見えにくい制約を体感しながら、DE&Iの本質や、誰もが力を発揮しやすい組織づくりのあり方を実践的に学びます。

Course 3｜DE&I Design 3Days

体感し、問いを深め、実践まで描く3日間

DE＆Iへの理解をさらに深めながら、自分や組織のこれからの実践まで描きたい方に向けたプログラムです。

世界から注目されるやまなみ工房（滋賀県）を訪れ、施設に通う人々と一緒に過ごしながら、異彩を放つ環境設計を体感します。多彩なアーティストが生まれる背景・理由をグループワークショップを通じて深く探求します。

●開催概要

5月および6月に各コースの講座を開催します。お申し込みは以下のフォームよりお問い合わせください。

Course 1「FUNclusion Session」

開催日 ：6月30日（火）13:00～18:00

講義形式：対面 ※オンライン参加はありません

詳細・申し込みフォームはこちら(https://www.heralbony.jp/topics/5747)（申込締切：6月23日（火）〆切）

Course 2「DE&I 1Day Edition」

開催日 ：5月25日（月）10:00～17:30

講義形式：対面 ※オンライン参加はありません

詳細・申し込みフォームはこちら(https://www.heralbony.jp/topics/5745)（申込締切：5月18日（月）〆切）

Course 3「DE&I Design 3Days」

開催日 ：5月29日（金）10:00～17:30

6月12日（金）12:00～18:00

6月26日（金）13:00～17:00

講義形式：対面 ※オンライン参加はありません

詳細・申し込みフォームはこちら(https://www.heralbony.jp/topics/5746)（申込締切：5月22日（金）〆切）

●事前説明会（ウェビナー）のご案内

開催日時：4月27日 (月)12:00ｰ13:00

会場：オンライン（Zoomにて開催）

参加方法：Peatixでの事前登録制

参加費：無料

お申し込み方法：Peatixからお申し込みください https://peatix.com/event/4960696

※情報保障：手話通訳、日本語字幕（ Zoom）

※特別なサポートを必要とする方は事前サポート申請フォームを使ってお問い合わせください。

●アンケートから見えてきた課題と共感

本プログラムの提供にあたり、2026年3月に先行して約20名を対象に講座を実施。参加者への実施後アンケートの結果は、満足度100％という回答でした。また、定性的なコメントから多くの組織が直面している「DE&I推進の課題」が見えてきました。

＜事前アンケートから見えた課題＞

- 「真の理解」と「実践」の乖離

「言葉としては浸透してきたが、真の意味での理解や具体的なアクションに結びついていない」という悩みが最も多く、知識をどう行動に変えるかが大きな障壁となっています。

- 経済合理性・事業成長との接続

「業績に直結しないと後回しにされがち」「DE&Iの取り組みがどうビジネスに貢献するのか、社内への説明に苦慮している」といった、事業活動との両立に関する切実な声が寄せられました。

- 形式的な対応（法定雇用率）への限界

「障害者雇用率という『数字』を追うだけになっている。本来あるべき『才能を活かす』取り組みにシフトしたい」という、形式的な推進からの脱却を求める声が目立ちました。

＜事後アンケートのコメント＞

- 「支援・被支援」の関係を超えた気づき

「障害者を助ける対象」と捉えていた固定観念から、お互いの強みを活かし合う対等なパートナーとしての視点に変わったという声が多く寄せられました。

- 現場で即活用できる「実践知」の習得

抽象的な理論にとどまらず、体験型ワークを通じて「相手の視点に立つ」「情報を即座に共有する」といった、翌日から職場ですぐに使える具体的なアクションが見つかった方が多くいました。

- 「自分ごと化」による意識の劇的変化

DE&I推進が「イノベーションを起こし、自社を成長させるために不可欠である」という確信へと気持ちが変化した方がいました。

＜ご参加いただいた企業様例＞

今後も「HERALBONY ACADEMY」では、現場の実践に結びつく研修・講座の提供を目指し、研修の開発やアップデートも続けてまいります。

●「HERALBONY ACADEMY」とは

HERALBONY ACADEMY（ヘラルボニーアカデミー）は、「80億人がちがいを面白がれるほうの世界へ。」というビジョンのもと創設された知の拠点です。約50団体・5,000名以上に提供してきた企業向けの体験型DE&Iプログラムをベースに、企業・自治体向けプログラムの提供、大学との共同研究、教育事業などを展開しています。一人ひとりの“ちがい”に気づき面白がることで、組織と社会の新たな可能性を探求していきます。

・「HERALBONY ACADEMY」サービスサイトhttps://academy.heralbony.jp/

● 株式会社ヘラルボニーについて

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

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