三友花は、着物の帯を使用した一点物のラグジュアリーベルトブランド「Luxeira（ラグゼイラ）」を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年4月20日まで先行販売しています。 Luxeiraは、和装に精通した専門ルートから厳選した未使用の帯や反物を使用し、現代の女性が装いの主役として身につけられるラグジュアリーアイテムへ仕立てたブランドです。価格帯は20万円前後。すべて一点物で、帯や反物の柄の出方や組み合わせが異なるため、同じデザインには二度となりません。 従来、帯は着物を着る時にしか使えないものでした。しかしLuxeiraは、帯を“締めるもの”から、“魅せるもの”へ変えます。ワンピースやジャケット、ブラックドレスにはもちろん、訪問着にも合わせられる、新しい和装・洋装スタイルを提案します。

「着物は好き。でも、着る機会がない」から生まれた

Luxeira誕生の原点は、「着物は好き。でも、着る機会がない」「体調や年齢、腕が上がりにくくなったことで、着物を諦めてしまった」「それでも、本当は諦めたくない」という、多くの女性が抱える想いでした。 ブランド代表は、祖母が毎日着物で暮らしていた姿を見て育ち、幼い頃から着物を身近に感じてきました。その後、自身も仕事で数多く着物を着る中で、帯の美しさと、着物文化の奥深さに惹かれていきました。 一方で、現代では着物を着る機会が減り、未使用の帯や反物が持つ美しさに触れる機会も少なくなっています。 「この未使用の美しい帯や反物を、今の時代に、もっと自由に身につけられないだろうか」 その想いから生まれたのが、帯や反物をラグジュアリーベルトとして仕立てるLuxeiraです。

帯を、まるでハイブランドの一点物のように

Luxeiraは、帯や反物を現代のラグジュアリーアイテムへ昇華する、新しい発想から生まれました。 一本一本の帯が持つ柄、織り、金糸の表情を生かしながら、現代の装いに合うシルエットへ再設計。さらに、帯の存在感に負けないよう、本革には工場でオリジナルの型押し加工を施し、金具や仕立てにも細部までこだわりました。また、西陣織には特殊加工を施しており、汚れが付きにくく、摩擦にも強いため、美しさを長く保つことができます。なお、Luxeiraのデザインは意匠登録を取得済みです。 帯の華やかさと、ラグジュアリーブランドのような洗練を両立したデザインは、圧倒的な存在感と高級感を追求し、完成まで何度も改良を重ねています。 そのため、Luxeiraは大量生産を前提としていません。 使用する帯や反物、柄の出方、組み合わせが一点ごとに異なるため、購入者が手にするのは“世界にひとつだけ”の一本です。

訪問着にも、ドレスにも

Luxeiraの特徴は、和装だけでなく洋装にも合わせられることです。 例えば、シンプルな黒のワンピースに合わせれば、帯の華やかさが際立つラグジュアリーな装いに。ジャケットスタイルに合わせれば、他にはない個性的なファッションになります。 さらに、帯ベルトでありながら訪問着にも合わせられるよう設計されているため、着物好きの方にとっても、新しい帯の楽しみ方を広げます。 「着物を着る人のためだけのアイテム」ではなく、「着物を好きな人が、普段から楽しめるアイテム」であること。 それがLuxeiraの目指す世界観です。

Makuakeで4月20日まで先行販売

現在、LuxeiraはMakuakeにて先行販売中です。販売期間は2026年4月20日まで。 一点物のため、掲載中のデザインが売り切れた場合、同じものが再販されることはありません。 着物文化を、もっと自由に。 帯を、受け継ぐだけでなく、未来へ連れていく。 Luxeiraは、そんな新しい選択肢を提案します。

【ブランド概要】 ブランド名：Luxeira（ラグゼイラ） 運営：三友花 内容：着物の帯を使用した一点物ラグジュアリーベルトの制作・販売 価格帯：20万円前後 販売期間：2026年4月20日まで 販売先：Makuake

【本件に関するお問い合わせ先】 三友花 ブランド：Luxeira（ラグゼイラ） お問い合わせ：MakuakeプロジェクトページまたはInstagram DM